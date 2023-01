Itis “Riva“: a Saronno gli studenti artisti raccolgono fondi in beneficenza con le loro opere

L’Itis Riva e la solidarietà. Un binomio inedito, ma che quest’anno si è concretizzato in una bella iniziativa realizzata dagli studenti dell’istituto tecnico di via Carso. Durante le ore denominate “Laboratori solidali” i ragazzi, sotto la supervisione di alcuni docenti, hanno realizzato a scuola alcune creazioni che poi sono state cedute (tramite un’offerta libera) a docenti, familiari e amici. Piccoli prodotti che però hanno riscosso un enorme successo: piantine decorative, composizioni di candele profumate, saponi di qualità realizzati con materie naturali e barattoli di tea light addobbati a tema natalizio. L’iniziativa, iniziata nel mese di ottobre, è proseguita fino a gennaio, raccogliendo ben 1.420 euro, che nei prossimi giorni saranno devoluti alla mensa dell’Opera San Francesco di Milano.

«Gesti semplici ma concreti – ha commentato la responsabile dell’iniziativa, la docente Gloria Pintus – che hanno coinvolto decine di studenti in una vera e propria gara di solidarietà». L’attività ha anche avuto un risvolto didattico: «Alcune ore – prosegue la docente – si sono in effetti collegate ai temi di educazione civica, in particolare all’Obiettivo 10 dell’Agenda 2030, ovvero la riduzione delle disuguaglianze. Gli studenti non hanno solo studiato l’argomento, ma hanno anche contribuito nel loro piccolo a fare un gesto concreto di solidarietà».

I ragazzi del MAD dell’Itis (il gruppo di Musica e Arte) hanno poi realizzato un video e sponsorizzato l’iniziativa on line, e il successo è stato davvero immediato. “La creatività è entrata nel nostro Istituto – ha affermato la dirigente scolastica Monica Maria Zonca – nel modo migliore, ovvero attraverso la solidarietà. A breve contiamo anche di organizzare un incontro a scuola con un volontario dell’Opera San Francesco, affinché possa portare la propria preziosa testimonianza nel servizio ai più bisognosi. Nei prossimi mesi verranno poi proposti prodotti nuovi e creativi, che avranno visibilità attraverso il sito della scuola”.