Jazz Friday Night, il meglio del Jazz al Novotel Milano Malpensa di Cardano al Campo

Per tutti gli amanti della musica Jazz e per tutti i curiosi, Novotel Milano Malpensa si trasforma in un Temporary Jazz Club e presenta la prima edizione della rassegna annuale Jazz Friday Night 2023.

CLICCA QUI PER L’EVENTO SU FACEBOOK

Jazz Friday Night 2023

Cinque imperdibili appuntamenti mensili dal 20 gennaio al 26 maggio, dalle 20.00 alle 22.30, durante i quali il complesso resident Evergreen Jazz Trio si esibirà con altrettante special guest del mondo musicale italiano, sarà quindi possibile farsi trasportare dalle favolose e calde sonorità del Jazz live, accompagnate da una gustosa cena à la carte in un ambiente ampio ed accogliente con parcheggio gratuito.

Per tutti i soci del programma fedeltà ALL è previsto uno sconto del 10% sull’importo della cena. Il programma si può sottoscrivere gratuitamente sia in hotel sia cliccando qui.

Evergreen Jazz Trio

Evergreen Jazz Trio è un trio dal sound originale che affonda le radici nel Jazz Bebop strizzando l’occhio ai tempi moderni. Composto da Carlo Uboldi, uno tra i più quotati pianisti a livello internazionale; Antonio Cervellino attivissimo contrabbassista che da anni si esibisce in importanti rassegne e Jazz Clubs in Italia e all’estero e Marco Caputo, batterista con all’attivo numerose partecipazioni in importanti festival jazz Italiani ed internazionali.

Il Programma

Il 20 gennaio al via la prima serata con super ospite il sassofonista/polistrumentista Wally Allifranchini, eclettico musicista che ha ereditato la passione per la musica dal padre e dal nonno anch’essi musicisti.

Il 24 febbraio super ospite sarà Marco Bianchi “Vibes” vibrafonista classe 1980, considerato uno dei più importanti e poliedrici musicisti della sua generazione.

Il 24 marzo a salire sul palco insieme all’ Evergreen Jazz Trio sarà il trombettista Marco Mariani, leader della Bocconi Jazz Business Unit, band ufficiale dell’Università Bocconi e tromba solista stabile nella Civica Jazz Band di Milano e nella Artchipel Orchestra di Ferdinando Faraò.

Il 21 aprile sarà la volta del chitarrista Luciano Zadro che collabora con importanti musicisti del panorama jazz italiano e americano esibendosi nei principali jazz club di tutta Italia ed all’estero, affiancando nomi illustri come Tullio De Piscopo, Massimo Moriconi e Stefano Bagnoli.

Per l’ultimo appuntamento del 26 maggio, avremmo il piacere di ascoltare il clarinettista Alfredo Ferrario dotato di grande sensibilità, tecnica strumentale ed eccellente gusto jazzistico, è considerato da anni tra i migliori clarinettisti swing in circolazione in Italia.

Info e prenotazioni

Novotel Milano Malpensa

via Al Campo, 99 a Cardano Al Campo (VA)

@: H3458@accor.com

T: 0331 266611

Sito | Facebook | Instagram