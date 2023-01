La Befana a Vapore arriva in treno a Luino e distribuisce dolcetti ai bambini

L’evento è promosso da Avis Luino nel pomeriggio di venerdì 6 gennaio, con due spettacoli alle ore 14 e alle ore 16 per bambini indicativamente dai 3 agli 8 anni

Venerdì 6 gennaio 2023 Avis Luino organizza la “Befana a vapore”, presso il Salone Doganale della Stazione di Luino, una manifestazione particolarmente indicata per i bambini della Scuola dell’Infanzia e dei primi due anni della Scuola Primaria.

In programma due spettacoli a tema (alle ore 14 e alle ore 16) e al termine di ciascuno la Befana in persona arriverà sul treno a vapore e consegnerà le calze ai bambini.

La Befana a Vapore è organizzata da Avis Luino in collaborazione con Associazione Verbano Express, Confcommercio Imprese per l’Italia – Ascom Luino Associazione Commercianti e con il patrocinio del Comune di Luino. L’evento chiude il calendario di iniziative promosse dall’Amministrazione comunale e Ascom Luino in occasione delle Feste.