La bella storia di Kostia Smalko, dall’Ucraina all’esordio con la maglia del Varese

È presto per dire quale carriera possa intraprendere, di certo il viaggio di Kostiantyn Smalko è già ricco di emozioni oggi, a nemmeno 18 anni. La determinazione, che mette anche in campo e negli allenamenti, lo ha portato in pochi mesi dall’Ucraina, scappando dalla guerra, all’esordio in Coppa Italia di Serie D con la maglia del Città di Varese. (Foto Mattia Martegani – VareseNews)

Kostia, come è arrivato in Italia?

Io e mia mamma siamo partiti Il 13 marzo scorso dalla nostra città, vicino a Kyev, per allontanarci dalla guerra. Io ho già finito le scuole superiori, in Ucraina sono 11 anni di studi dalle elementari al diploma, e abbiamo scelto di venire in Italia, con il permesso di soggiorno, anche per cullare il sogno di diventare calciatore. Siamo stati prima a Salerno, dove una famiglia di amici ci ha ospitati, poi l’idea era quella di avvicinarsi a Milano per cercare una squadra e il Varese ci ha dato questa opportunità. Sono riuscito a fare tutto questo grazie al mio agente italiano, Claudio Capuzzo. È stato lui a mettermi in contatto con la società biancorossa.

Al Città di Varese quale è stato il cammino?

Ho iniziato la preparazione in luglio, mi sono quasi sempre allenato con la prima squadra e dopo qualche mese sono stato tesserato. Le prime partite le ho giocate con la Juniores, poi mercoledì è arrivato l’esordio a Gorgonzola.

Ti trovi bene a Varese?

Mi piace stare qui perché tutti i calciatori sono molto bravi e mi hanno accettato da subito come parte della squadra, dai giocatori a lo staff con allenatori e preparatori. Anche il mister della Juniores (Alessandro Unghero, ndr) è molto bravo nel suo ruolo: è duro ma aiuta tutti a migliorare.

In campo che tipo di giocatore sei e chi è il tuo idolo?

L’idolo è mio papà, Andriy Smalko, che è stato un calciatore anche lui e mi segue dall’Ucraina. Da giovane faceva l’esterno d’attacco, avanzando con la carriera è diventato terzino. A me piace attaccare e gioco spesso come ala, ma quando serve faccio anche l’esterno.

Tra i giocatori del Varese con chi hai legato di più?

Mattia Monticone, da buon capitano, è quello che mi aiuta e mi consiglia. Mi trovo bene anche con Andrea Malinverno.

Mercoledì è arrivato il tuo esordio con il Varese. Quali emozioni?

Ero molto felice perché è stata la mia prima partita da “grande”. In campo sono stato un po’ nervoso, ma allo stesso tempo molto contento.



(Foto Mattia Martegani – VareseNews) – Un intervento di Smalko in scivolata nella gara di mercoledì

E cosa pensi dell’andamento della squadra, migliorerà?

Adesso non sta andando bene ma credo nel valore di tutta la squadra, nel mister e nello staff. Penso che con il potenziale a disposizione possiamo ancora sperare di arrivare ai playoff. L’obiettivo in futuro credo possa essere quello di arrivare in Serie C.

Come calciatore dove vorresti arrivare?

Adesso mi interessa giocare in Serie D ma il mio sogno, un passo dopo l’altro, sarebbe giocare in Premier League. E magari anche una Coppa del Mondo.

Fuori dal campo cosa ti piace fare?

Mi piace molto cucinare e mi piacerebbe lavorare nel mondo della ristorazione. Un giorno però, ora penso a giocare a calcio.