La bozza del decreto di Calderoli sull’autonomia arriva in pre consiglio dei Ministri

Il disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario verrà discusso nel pre-consiglio di martedì 31 gennaio, in attesa di essere esaminato dal Consiglio dei ministri. La legge, basata sui principi di unità giuridica, indivisibilità ed autonomia, mira a definire i principi generali per l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle Regioni a statuto ordinario.

Dalle prime indiscrezioni sulla bozza Calderoli, l’autonomia è subordinata alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep), che riguardano i diritti civili e sociali garantiti a livello nazionale. La quantificazione di tali Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard è effettuata attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che viene poi trasmesso alle Camere per il parere.

Per quanto riguarda le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio dell’autonomia da parte delle Regioni, esse sarebbero determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione. Inoltre, le funzioni devolute alle Regioni possono essere attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane all’interno della stessa Regione.

La procedura di richiesta e concessione di autonomia prevede che la Regione interessata avvii l’iter e lo trasmetta al presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. A seguito della valutazione dei ministri competenti per materia e del ministro dell’Economia e delle finanze, verrebbe avviato un negoziato con la Regione. Lo schema di intesa preliminare verrebbe poi approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla Conferenza unificata per il parere.