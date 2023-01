La brughiera del Gaggio è a rischio, Legambiente chiama a raccolta cittadini e candidati alle regionali

Legambiente Lombardia e il Coordinamento salviamo il Ticino, a fianco delle associazioni locali e dei comitati, chiama a raccolta i cittadini per un grande abbraccio alla brughiera del Gaggio, zona di grande interesse naturalistico minacciata dall’ampliamento dell’area cargo di Malpensa. L’appuntamento è per sabato 28 gennaio alle 14.30 presso il Centro Parco Ex Dogana Austroungarica di Tornavento – Lonate Pozzolo. «Da mesi continuiamo a manifestare in difesa della brughiera minacciata dall’aeroporto di Malpensa: un’area unica nel nord Italia per la sua biodiversità. – sottolinea Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – Per questo rivolgiamo anche un appello ai candidati alle elezioni regionali delle province Milano, Varese e Pavia perché presenzino sabato, per dare un segnale di attenzione all’ambiente e al territorio».