La Chiesa parrocchiale di San Michele di Voltorre festeggia 50 anni insieme a mons. Delpini

Sabato 7 gennaio 2023 è stato un giorno speciale per tutta la comunità parrocchiale di Gavirate che ha celebrato il cinquantesimo della Chiesa parrocchiale di San Michele di Voltorre.

Per l’occasione ha presieduto la S. Messa l’Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini. “La chiesa parrocchiale di Voltorre è stata pensata come “casa tra le case” – spiega Don Maurizio – ed è apprezzata dai fedeli della nostra comunità pastorale per tanti motivi: è un’unica sala che permette di sentirsi più uniti attorno alla mensa del Signore, è molto luminosa ed essenziale, e un altro aspetto importante è la sua accessibilità, possibile anche a chi fa più fatica a camminare sulle sue gambe”.

Un importante momento di comunità condiviso anche dalle istituzioni “Ieri sera, accogliendo l’invito di Don Maurizio Cantù, abbiamo partecipato alla S. Messa della comunità pastorale di Gavirate e Comerio, presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini, per festeggiare i 50 anni di consacrazione della chiesa parrocchiale di Voltorre. Un bel momento di unione delle nostre Parrocchie” affermano il sindaco di Comerio Michele Ballarini e la sindaca di Gavirate Silvana Alberio.