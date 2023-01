La coppa Italia di Hockey al centro del Consiglio comunale di Varese

E’ stata protagonista per tutta la serata, su di un parallelepipedo color argento: la coppa Italia di Hockey, recentemente vinta dai Mastini Varese nel corso della finale che si è svolta nel nuovisssimo ACinque Ice Arena, è stata portata in consiglio comunale nella seduta di lunedì 30 gennaio 2023.

Un meritato trionfo, che è stato sottolineato anche da alcuni consiglieri: in particolare, per la maggioranza, Luca Battistella, che ha voluto ricordare come “Durante i lavori si diceva che il cantiere del Palaghiaccio avrebbe messo una pietra tombale sulle società sportive, e invece le società sportive sono vivissime e godono di una struttura all’altezza dei loro successi». Un tributo alla squadra e ai suoi successi è arrivato anche dal consigliere di minoranza Matteo Bianchi.