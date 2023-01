Di là dal mare arriva al Teatro sociale di Busto con burattini, marionette e attori

Lo spettacolo per bambini dai 4 anni in scena domenica 15 gennaio alle ore 17 è un viaggio alla scoperta di luoghi, storie e costumi lontani

Un viaggio, tante storie: domenica 15 gennaio alle ore 17 al Teatro Sociale di Busto Arsizio va in scena “Di là dal mare”, spettacolo di burattini “a guanto”, “a mano vera”, marionette da tavolo e da palco, pupazzi e attori, due: Fabio Scaramucci e Walter Broggini.

Berto, dopo essersi appisolato in riva al mare, si sveglia in un luogo che non conosce. Inizia così un viaggio alla scoperta di luoghi indefiniti e misteriosi, nei quali incontrare altre culture, altri stili di vita, altri valori, usi e costumi. È l’occasione per raccontare piccole storie, divertenti e bizzarre, narrate ognuna in modo diverso, miscelando narrazione, burattini, marionette e pupazzi; una varietà di tecniche d’animazione che fa il paio con la varietà di incontri e di racconti che l’uomo della spiaggia farà nel suo peregrinare via mare.

Prenotazioni a questo link.

Ingresso unico a 7 euro (gratuito sotto i tre anni).

Adatto dai quattro anni in su.

Evento proposto da L’Arca di Noe e Teatro sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio.