La Eolo Kometa vola in Argentina: l’esordio stagionale è alla Vuelta San Juan

Nei primi due anni di attività nel mondo professionistico la Eolo-Kometa non aveva mai preso parte a gare extraeuropee, pur correndo in diverse nazioni del Vecchio Continente. Una esperienza, quella oltreoceano, che verrà effettuata in questo inizio d’anno perché la squadra diretta da Ivan Basso (lo avevamo anticipato in QUESTO articolo) sarà al via della Vuelta San Juan, corsa a tappe che si disputa in Argentina a partire da domenica 22 gennaio.

Sette le frazioni in programma sino a domenica 29 (previsto un giorno di riposo) con la tappa regina che prevede l’arrivo in salita all’Alto Colorado e con diverse tappe nervose con all’interno strappi o salite. Insomma si fa già sul serio anche perché il campo dei partenti è abbastanza quotato vista la presenza di sette formazioni World Tour (c’è anche Remco Evenepoel) e diverse Professional tra cui le altre italiane Bardiani-Csf e Corratec. (foto: EOK / M. Borserini)

La Eolo si presenterà con una rosa competitiva e abbastanza completa: Simone Bevilacqua è annunciato come capitano della formazione in maglia azzurra affiancato, specie in salita, dall’ungherese Erik Fetter e dal trentino Davide Bais. Giovanni Lonardi è l’uomo destinato a disputare gli sprint – tre, almeno, le tappe adatte ai velocisti – e quindi non proverà il bis nella Classica Valenciana in programma sempre domenica 22, nel quale la Eolo-Kometa dovrebbe schierare Vincenzo Albanese.

La formazione per la gara argentina sarà completata dal neoprofessionista Simone Raccani e dal confermato spagnolo Diego Pablo Sevilla che sono destinati a entrare nelle fughe a lunga gittata. Il gruppo sarà diretto in ammiraglia dal direttore sportivo Biagio Conte: «San Juan è un test importante: non si conoscono le condizioni degli avversari e tutti vogliono mettersi alla prova in una corsa “vera” dopo i mesi passati ad allenarsi. Noi abbiamo lavorato bene, abbiamo voglia di dire la nostra e fare bella figura ma anche di provare a centrare qualche risultato anche se la concorrenza è importante. Le prime tre giornate non sono complicate per il percorso ma la difficoltà sarà quella di affrontare il caldo (in Sudamerica è estate ndr). La quarta e la quinta tappa saranno decisive per via delle salite».

Il 25enne vicentino Bevilacqua spiega invece: «Siamo pronti. Questa per me sarà una stagione molto importante nella quale dovrò cercare di ritrovarmi e trovare risultati, e ho voglia di cominciare: in Argentina troveremo caldo e questa cosa mi piace. I giorni passati in ritiro con tutti i miei compagni mi hanno fatto capire che il gruppo c’è e c’è anche la voglia di iniziare alla grande».

BETTIOL VINCE IN AUSTRALIA, COVI IN FONDO

La prima gara 2023 del calendario World Tour si è tinta di azzurro: Alberto Bettiol ha infatti vinto il prologo del Tour Down Under in Australia. Per il corridore toscano della EF-Easy Post (trionfatore al Fiandre 2019) si tratta della quarta vittoria in carriera, la seconda a cronometro: sua ovviamente anche la maglia di leader della corsa. Al via anche Alessandro Covi con la maglia della UAE Emirates: il varesino (che non è uno specialista) ha “assaggiato l’asfalto” – è caduto – terminando nelle ultime posizioni.