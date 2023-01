La festa è finita: Mastini in campo a Pergine contro l’ultimo tabù dei gialloneri

Dopo giorni di sacrosanta euforia, di celebrazioni e feste per la Coppa Italia sollevata al cielo davanti ai propri tifosi, per i Mastini è di nuovo tempo di allacciarsi i pattini e tornare a giocare per i tre punti. Sabato 28 gennaio (primo ingaggio alle ore 18,45) la formazione giallonera sarà impegnata sul ghiaccio di Pergine contro quelle “Linci” che rappresentano l’unico tabù rimasto in piedi in questa stagione.

I trentini infatti hanno battuto Vanetti e compagni sia all’andata sia al ritorno nella regular season e vogliono provare a piazzare la “tripletta”, magari approfittando di un calo di tensione dei gialloneri. I quali, però, saranno supportati da parecchie decine di tifosi in trasferta per provare a mantenere l’imbattibilità in questo Master Round nel quale, fino a oggi, il Varese conta tre vittorie in altrettante gare. Il Pergine è secondo in classifica a quattro punti dall’HCMV e il match ha i contorni del confronto decisivo per il futuro: in caso di vittoria i Mastini scaverebbero un solco profondo con le inseguitrici e si metterebbero in tasca un bel pezzo di primato sulla griglia playoff.

Al contrario, se i tre punti andassero al Pergine, la corsa al primo posto sarebbe decisamente riaperta con il Caldaro (a riposo in questo weekend) pronto a fare da terzo incomodo. Proprio i Lucci si sono scrollati di dosso la delusione del KO nella finale dell’Acinque Ice Arena impallinando con un netto 5-0 il Dobbiaco, in questo momento la più in difficoltà tra le cinque squadre “Master” della IHL.

Il Varese nel frattempo è ai saluti con Jeff Dalla Santa, il secondo portiere che dovrebbe fare rientro a Cortina con il giovane Leonardo Mordenti promosso a backup della saracinesca Rocco Perla. A Pergine dovrebbe restare fuori anche Alessio Piroso che ha giocato le Finals su un ginocchio malconcio e ha bisogno di un poco di riposo ma per il resto non si segnalano problemi particolari. Deveze aveva concesso due giorni di riposo dopo la Coppa, richiamando sul ghiaccio la squadra mercoledì sera per il primo di tre allenamenti in preparazione al viaggio in Trentino.

La partita sarà diretta dai signori Cassol e Stefenelli e sarà trasmessa da Radio Village.

IHL MASTER ROUND – 5° turno PROGRAMMA (sabato 28/1); Pergine – VARESE (18,45); Appiano – Dobbiaco (20,00). Riposa: Caldaro.

CLASSIFICA: VARESE 22; Pergine 18; Caldaro* 17; Appiano 15; Dobbiaco 11.

* una partita in più (4 contro 3).

VARESINI IN NAZIONALE – Il c.t. dell’Italia, Mike Keenan, ha diramato le convocazioni per il Torneo 4 Nazioni “Michele Bolognini” in programma a Bolzano tra il 9 e l’11 febbraio. Nell’elenco degli azzurri figurano anche due varesini: il difensore Thomas Larkin, 32 anni, da diverse stagioni colonna dell’Adler Mannheim (Germania) e il giovane attaccante Marco Zanetti, 20 anni, in forza al Lugano. Quest’ultimo era presente al PalAlbani per tifare i Mastini nella finalissima. Nel gruppo altri due giocatori impegnati in Canton Ticino, Diego Kostner dell’Ambrì Piotta e Giovanni Morini (Lugano).

Nel torneo l’Italia se la vedrà con Slovenia, Ungheria e Corea del Sud.