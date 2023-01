La Futura non sbaglia il colpo: 3-0 a Soverato in Coppa Italia

Bell’esordio nella gara secca degli ottavi di Coppa Italia di Serie A2 per la Futura Volley Busto Arsizio che nel match del PalaBorsani centra un successo rapido e rotondo contro le calabresi di Soverato con il punteggio di 3-0. Tutto semplice per le biancorosse in un match che poteva nascondere qualche insidia visto che Soverato disputa il Girone B di A2 e che quindi non aveva ancora incrociato la squadra di Amadio.

La Futura cercava una vittoria simile anche per non usare troppe energie, visto che sabato il campionato propone il big match contro Brescia nel quale servirà la miglior versione delle Cocche.

Contro Soverato Balboni e compagne hanno bene interpretato la gara, faticando nel primo parziale vinto 25-22 e poi saltando di slancio gli altri due set in cui le ospiti si sono fermate a 17 e 18 punti. Amadio ha anche avvicendato le sue giocatrici, facendo rifiatare le titolari e dando spazio anche a Pandolfi, Venco e Badalamenti che hanno risposto prontamente alla chiamata. Sono comunque Member-Meneh e Zanette le principali bocche da fuoco, con 30 punti totali messi a terra.

Nei quarti di finale la Futura troverà la Omag di San Giovanni in Marignano qualificata d’ufficio e avversaria di sicuro valore. Prima però di pensare alla coppa, le bustocche dovranno affrontare il big match di campionato, sempre al PalaBorsani, contro la Valsabbina Millennium Brescia (sabato 14).

«Complimenti a Soverato per l’ottima partita: hanno battuto e difeso bene – spiega coach Amadio – poi i valori sono usciti. Dal canto nostro avrei voluto anticipare qualche cambio ma è giusto anche che la squadra si trovi in situazioni più complesse. Siamo contenti di aver passato il turno e da ora si pensa a Brescia: giocare ogni tre giorni è sempre impegnativo e in gara secca ancor di più».