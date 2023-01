Per la Giobia torna la festa in centro a Busto Arsizio con falò e risotto ma ce ne saranno molte altre

Unidici i roghi di fantocci che si svolgeranno in tutti i quartieri e in centro. La tradizionale festa propiziatoria dell’ultimo giovedì di gennaio torna in presenza dopo due anni

Giovedì 26 gennaio torna, nella formula consueta con la presenza del pubblico, la secolare e attesissima tradizione della Giöbia.

Dopo due anni di limitazioni, saranno numerosi i falò delle associazioni, delle scuole e dei privati che illumineranno il cielo di Busto Arsizio bruciando i fantocci che rappresentano l’inverno e i guai del passato. Un rito propiziatorio e identitario, finalmente da vivere insieme nelle vie e nelle piazze della città, che invita ad accogliere la nuova stagione.

Come sempre, l’esposizione delle Giöbie delle associazioni si terrà per tutta la giornata in piazza Santa Maria, il rogo nel parcheggio di via Einaudi alle ore 19.00.

Nel rispetto dell’antico rito, per salvaguardare e valorizzare le tradizioni cittadine, l’Amministrazione Comunale, l’Ascom, il Distretto del Commercio, il Comitato Commercianti Centro Cittadino, in collaborazione con la Gastronomia Crespi e il Panificio Colombo inviteranno i bustocchi a gustare un fumante piatto di risotto con la luganiga. Quest’anno la cena si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 19.30, subito dopo il falò.

Il piatto sarà accompagnato da un bicchiere di vino rosso e dal dolce tipico del periodo invernale, le chiacchiere, offerte dal panificio Colombo: per la degustazione, che prevede un’offerta minima di 3 Euro, sarà utilizzato esclusivamente materiale compostabile. La piazza sarà allestita con tavoli dove poter appoggiare i piatti e gustare comodamente la cena. Saranno mille le porzioni a disposizione.

Ecco l’elenco dei fantocci che verranno bruciati giovedì 26 gennaio a cura delle associazioni e delle parrocchie del territorio (aggiornato a oggi, 20 gennaio)

– Famiglia Bustocca, Magistero dei Bruscitti da Busti Grandi, Movimento Giovani Padani, Comitato Commercianti Centro Cittadino: esposizione in piazza S. Maria e falò nel parcheggio di via Einaudi ore 19.30;

– Parrocchia Santa Maria Regina: esposizione e falò via Favana (fronte civico 2) nel parcheggio del cimitero ore 20.00 circa;

– Parrocchia SS. Redentore: esposizione e falò davanti alla Chiesa SS. Redentore ore 18.30 e somministrazione temporanea presso l’oratorio;

– Parrocchia Beata Giuliana: esposizione e falò nel piazzale davanti alla Chiesa di Beata Giuliana alle 19.30;

– Club Borsanese Folclore e sport: esposizione e falò presso il Parco Campone Borsano ore 19.30 con somministrazione temporanea di polenta e bruscitti;

– Associazione Sacconago Commercianti, Artigiani & Co.: esposizione e falò in piazza della Chiesa Vecchia a Sacconago ore 21.00 con somministrazione temporanea di “Risotto con la luganega”;

– Parrocchia di Sacconago: esposizione e falò presso l’Oratorio S. Luigi con accesso da via Ortigara ore 21.00;

– Parrocchia S. Edoardo: esposizione e falò presso l’oratorio di Sant’Edoardo di via Sondrio n. 11 ore 18.30;

– Parrocchia S. Croce: esposizione e falò presso l’oratorio di Santa Croce di piazza Don Angelo Volontè alle ore 21.00;

– Parrocchia S. Giuseppe: esposizione e falò in via A. Da Brescia ang. via Alassio (zona Eliporto) dalle 20.00

– Associazione Culturale BB 3.0 La Tribu’ di Busto Grandi: esposizione e falò presso Parco Comerio alle ore 22.00.