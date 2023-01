La gioia dei Mastini: “Un’emozione indescrivibile vincere la coppa a Varese”

Le gioia e le parole a caldo dei Mastini, che insieme ai tifosi festeggiano sulla pista dell’Acinque Ice Arena la vittoria della Coppa Italia di hockey su ghiaccio dopo aver battuto 3 a 1 Caldaro.

Galleria fotografica Mastini Varese – Caldaro Rothoblaas 3-1 4 di 27

IL CAPITANO ANDREA VANETTI «Un’emozione indescrivibile. Una delle più belle della mia carriera: vincere una coppa qua, nella mia città, dopo così tanto tempo è davvero un sogno. Un successo che arriva dopo tanti anni di sacrifici. Quella di stasera è la giusta ricompensa per tutti. Per la nostra gente e per la mia squadra. È stata una partita combattuta fino alla fine, e in finale è ancora più bello vincere così».

L’MVP DEL TORNEO ROCCO PERLA «In questo momento non so bene ancora cosa dire. È stata una bella vittoria da parte di tutta la squadra, ci siamo aiutati tanti e alla fine abbiamo meritato il successo. Il premio come miglior giocatore del torneo? Sono contento della mia partita ma il grazie va fatto a tutti la squadra e ai tifosi».

ANDREA SCHINA «Un momento davvero bellissimo. Veniamo da due anni davvero difficili e stasera siamo riusciti a vincere qualcosa. Merito di un gruppo fantastico e anche dei tifosi, che finalmente possono tornare a vedere l’hockey a Varese. E’ stato tutto davvero bellissimo, la partita è stata durissima. Era una finale e ovviamente la partita è stata anche molto tesa. Noi siamo stati a resistere nei momenti più duri e chiudere i conti. Volevamo rifarci anche della sconfitta del 2020 (a Merano, con una rimonta sfiorata, ndr.)».

MARCO FRANCHINI, AUTORE DEL 3 A 1 FINALE «Le mie emozioni prima di segnare il 3 a 1? Appena ho segnato tutti, la squadra e il pubblico sono impazziti di gioia. Sono senza parole (viene portato via, trionfante, in festa dai tifosi entrati a festeggiare in pista)».

RIVIVI LA DIRETTA