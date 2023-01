“La grande utopia”, a Busto Arsizio la presentazione del libro sul Reddito di Cittadinanza

Venerdì 20 gennaio alle ore 16.30 presso la Sala del Camino di Villa Calcaterra a Busto Arsizio si terrà la presentazione del saggio di attualità-politica scritto dal prof. Salvatore Di Bartolo ‘La grande utopia – Analisi degli effetti e dei profili critici del Reddito di Cittadinanza’.

Il libro, impreziosito dalla prefazione illustre di Maurizio Sacconi, già Ministro del Lavoro del Governo Berlusconi IV, è stato pubblicato lo scorso 22 luglio 2022 con la casa editrice ‘La Bussola’, e analizza criticamente il provvedimento bandiera del Movimento 5 Stelle, con particolare riguardo agli effetti distorsivi e disincentivanti registratisi nel mercato lavoro a seguito dell’introduzione della misura, rivelatasi troppo spesso inadeguata a garantire l’ingresso o il reinserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro.

All’incontro interverranno insieme al prof. Salvatore Di Bartolo in qualità di relatori: Maurizio Sacconi, che come detto ha curato la prefazione del saggio, la bustocca Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, e il direttore di Fiscal Focus Antonio Gigliotti. A moderare l’incontro sarà invece Marco Spada, giornalista, storico e saggista, che insieme a Di Bartolo ha curato le conclusioni de “La grande utopia”.

SALVATORE DI BARTOLO

Laurea in Economia nel 2015 presso l’Università degli Studi di Messina. È docente di istituti di istruzione superiore, dottore commercialista e revisore legale. Dal 2021 docente del dipartimento di studi politici, costituzionali e tributari della Federiciana Università Popolare, collabora come analista politico-economico su diverse riviste e testate giornalistiche: NicolaPorro.it, Il Conservatore, Filodiritto, Il Sycomoro. Ha pubblicato per Aracne “Metamorfosi politica” (2022) e per La Bussola “La grande utopia ” (2022).