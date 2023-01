“La guardia medica a Cittiglio non c’è più ma i cartelli non sono stati cambiati”

Un lettore scrive per raccontare le difficoltà incontrate per avere l’assistenza della guardia medica.

Vorrei sapere come posso riportare il mio personale feedback ed esperienza del disservizio increscioso della “continuità assistenziale” chiamata nuova comunità assistenziale ex Guardia Medica.

“Ieri sera avevo bisogno di andare in guardia medica qui in provincia di Varese. A memoria mi ricordavo che c’è all’ospedale di Cittiglio e cercando su internet ho trovato indirizzo e orari. Arrivati lì, ho visto sul cancello di ingresso i cartelli con gli orari e il citofono con scritto guardia medica (c’erano pure le luci accese nell’edificio) ma non ha risposto nessuno al citofono per più volte. Ho ipotizzato che fosse perché era festa, quindi siamo tornati stamattina, per scoprire “per caso” che è stato spostato tutto a Laveno.

Non un cartello, se non dentro all’ospedale che non c’entra nulla con la guardia medica. Andiamo a Laveno e dai cartelli scopro che bisogna per forza chiamare il 116117 per un appuntamento tranne che in una fascia oraria di 3 ore la sera (anche lì nemmeno un’informazione utile su internet).

Ci ho messo ben 25 minuti per farmi rispondere al telefono, un’ora per essere richiamato dal medico, e tutto per avere l’appuntamento un’altra ora e mezza dopo. Poi per carità, quando vai lì trovi delle persone gentilissime e super disponibili, però è proprio l’accesso al servizio e l’informazione che manca”.

