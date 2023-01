La Leonardo di Vergiate consegna il primo Aw 169 Foc alla Guardia di Finanza

Allo stabilimento Leonardo di Vergiate martedì 24 gennaio è stato consegnato il primo Aw 169 Foc alla Guardia di Finanza. La cerimonia di consegna delle chiavi del nuovo velivolo si è tenuta nell’hangar dello stabilimento alla presenza del Generale Mariano La Malfa, sottocapo di Stato maggiore della Guardia di Finanza del managing director Leonardo Elicotteri, Gian Piero Cutillo.

Galleria fotografica Il nuovo Aw 169 Foc dela Guardia di Finanza 4 di 7

«È un elicottero all’avanguardia per prestazioni e per spettro di missioni- ha detto Gian Piero Cutillo – L’Aw169 si è evoluto su un a base di crescita forte e oggi è nella sua versione più moderna per soluzioni e software per le missioni di ricerca e soccorso . Si presenta sul mercato con un chiaro vantaggio competitivo per versatilità, capacità di missione e soluzioni moderne di logistica. L’interesse di numerosi operatori governativi e non per questa piattaforma è dimostrato sia dal numero delle unità in servizio che sono oltre 350 sia dagli ordinativi continuamente in aumento».

Cutillo ha sottolineato a più riprese l’importanza della collaborazione con la Guardia di Finanza, una partnership definita «storica e fondamentale».

«La nostra flotta – ha aggiunto il generale Mariano La Malfa – è composta da 24 aeromobili di cui sei con dotazione ad atterraggi o fisso e diciotto, compreso quello consegnato oggi, con pattini. Questi ultimi hanno un sistema avionico all’avanguardia. Quest’ultimo verrà impiegato nell’Italia centrosettentrionale (sarà di stanza a Pisa, ndr) per missioni di terra, di mare e anche di montagna.

L’Aw169 Foc nella versione pattini nasce dall’esigenza di coniugare il pattugliamento dell’alto mare con quella di volare sul territorio a tutela degli interessi economico finanziari dello Stato, in particolare per contrastare il contrabbando. I pattini sono più efficaci per gli atterraggi fuori campo a supporto per esempio del soccorso alpino della Gdf. L’elicottero monta un grande apparato per la ricerca di persone, un sensore elettro-ottico con telecamera diurna, notturna e infrarossa.