La mappa dei candidati alle regionali. Tanti nelle città, pochi in diversi territori

Una buona copertura dell’area centro sud del Varesotto, meno in zone strategiche di frontiera o del Lago Maggiore.

È quanto emerge dalla mappa della rappresentanza territoriale dei candidati alle elezioni regionali del prossimo 12 e 13 febbraio.

Le dodici liste in lizza hanno candidato 92 aspiranti consiglieri regionali (QUI TUTTI I NOMI) e, oltre alle tematiche politiche a cui ogni lista ha deciso di puntare, è interessante osservare da dove provengono le persone selezionate per partecipare alla contesa elettorale.

La mappa è stata ricostruita sulla base delle informazioni raccolte da Varesenews (eventuali integrazioni o correzioni possono essere indirizzate a tomaso.bassani@varesenews.it). E tra le prime cose a balzare all’occhio è la penuria di candidati che provengono dal nord della provincia.

Sono sostanzialmente appena una decina i candidati che provengono da comuni al di sopra, per intenderci, del Campo dei fiori. Un’area che invece ha una molteplicità di esigenza cruciali per il nostro territorio: in particolare il tema del frontalierato, dal quale dipendono le sorti di decine di migliaia di famiglie del Varesotto, e le criticità dovute al dissesto idrogeologico e ai difficili collegamenti.

Un piccolo presidio della fascia di confine esiste in realtà nei pressi della dogana di Gaggiolo. Tra Viggiù, Clivio, Cantello e Malnate ci sono cinque candidati.

Tra i candidati si nota anche una presenza esigua nei comuni rivieraschi del Lago Maggiore, altro luogo che invece ha diverse specificità a partire dal turismo, la navigazione, e i rapporti d’oltre lago.

Risulta invece massiccia la presenza di candidati che provengono dal capoluogo in giù, caratteristica in realtà comprensibile anche in virtù del fatto che è la zona dove si concentra la maggior parte della popolazione.

Molto rappresentato il Gallaratese (QUI L’ARTICOLO), la zona di Busto Arsizio e il Saronnese (solo qui si concentrano almeno una decina di candidati).