E’ sotto la neve il sant’Antonio degli animali e dei palloncini

Dopo il partecipato falò del ritorno in presenza, la festa di sant’Antonio non è finita: il giorno del santo, del resto, è il 17 gennaio, momento in cui, per tutta la giornata ci sono sante messe solenni.

E a conclusione della messa solenne delle 11 c’è una delle tradizioni più antiche nella giornata di sant’Antonio: la benedizione degli animali. Sono in molti a presentarsi la mattina del 17 sul sagrato della chiesa dopo le 11 per far benedire il proprio animale da compagnia: e anche quest’anno, malgrado il meteo inclemente, decine di padroni di animali da compagnia – soprattutto cani, ma si sono presentati anche un coniglietto e due furetti – si sono riuniti in attesa della benedizione.

E intorno alle 12, sotto la neve che cominciava a scendere, la benedizione è arrivata per voce del prevosto di Varese, monsignor Luigi Panighetti. Quest’anno, prima della benedizione degli animali, eccezionalmente c’è stato il lancio dei palloncini: una tradizione un po’ più recente della millenaria benedizione degli animali, ma comunque patrimonio di più generazioni di varesini. Anche quest’anno quindi, molti bambini delle elementari con le loro maestre si sono radunati sul sagrato di piazza della Motta, sfidando il maltempo e assicurando questa coloratissima “cerimonia”.

L’ultimo evento della giornata si è infine svolto all’interno di un forno: il panificio Pigionatti, che ogni anno ospita la simbolica benedizione dei pani. Qui, nella cucina del laboratorio davanti alle autorità cittadine, prima di tutto il sindaco Davide Galimberti, e il presidente dei Monelli della Motta Giuseppe Redaelli, monsignor Panighetti ha impartito l’ultima benedizione solenne della giornata.