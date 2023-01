La Openjobmetis si esalta: vittoria a Brindisi (90-104) con vista sulla Coppa Italia

Serviva una scossa e scossa è stata. Un’ottima Openjobmetis sbanca Brindisi mettendo 104 punti in fondo al sacco della squadra di Vitucci (che si ferma a 90) tornando a esprimere un basket frizzante, piacevole ma anche produttivo. Ma se da un lato quella del PalaPentassuglia è la “solita” Varese, dall’altro la squadra di Brase è capace di mettere in campo anche lampi di novità. La gestione accorta del finale di partita, innanzitutto, ma pure un maggiore coinvolgimento di Owens, stavolta bravo e concreto con una doppia-doppia che ne rilancia le quotazioni.

In questo modo, la OJM non esagera con il tiro pesante, trova tante soluzioni ad alta percentuale vicino a canestro e – udite udite – non solo vince la lotta a rimbalzo ma addirittura domina in questa statistica, chiudendo 45-36 a proprio favore e sorprendendo così i pugliesi in un fondamentale che sulla carta era dalla parte di Mascolo e soci. Con queste combinazioni positive, Varese è ora vicinissima alla qualificazione per la Coppa Italia di Torino: vanno considerate una serie di possibilità ma le percentuali sono altissime per tornare a disputare una Final Eight a quattro anni dall’ultima volta.

Se Owens è stata la piacevole novità in riva all’Adriatico, le certezze di Brase sono state nuovamente Markel Brown e Colbey Ross: 28 punti per l’esterno che ha avuto un impatto devastante lungo tutti i 40′ (anche nel tenere a bada Bowman quando il brindisino ha preso quota) mentre il playmaker – che Brase ha fatto anche riposare nel primo tempo – è salito di tono con il passare dei minuti dominando la scena nel finale tra canestri (20 punti) e assist (11). Nel complesso però la Openjobmetis è stata brava a trovare risorse utili da tutto il quintetto, con Woldetensae spesso protagonista e Johnson tornato assai prolifico in fase offensiva.

E così, a una partita dal termine del girone di andata, Varese torna ad affacciarsi ai piani medio alti della graduatoria con la possibilità concreta di fare ancora meglio nel match interno di domenica 15 con Napoli. Una Gevi che si presenterà “riformata” a Masnago con Pancotto in panchina e con un paio di nuovi giocatori: sarà un match da prendere con le pinze per provare a chiudere la prima parte di stagione il più in alto possibile. Per poi vestire il costume da mina vagante all’ombra della Mole.

