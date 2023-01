La Openjobmetis si rovina con le sue mani: Tortona vince sul filo di lana

Sconfitta durissima da digerire per la Openjobmetis: la squadra di Brase spreca 13 punti di vantaggio avuti sul finire del terzo periodo e perde di 1 contro Tortona, rimettendo in discussione la qualificazione alla Coppa Italia. Decide l’ultimo libero di Christon. Non basta un Ross da 35 punti.

OPENJOBMETIS VARESE – BERTRAM YACHTS TORTONA 88-89

(17-18, 44-42; 73-62)

VARESE: Ross 35 (8-11, 4-6), Brown 15 (4-8, 1-6), Woldetensae 17 (1-7, 5-10), Johnson 10 (0-1, 3-5), Owens 2 (1-4); De Nicolao 6 (1-3, 1-4), Librizzi (0-1 da 3), Ferrero 3 (0-1, 1-2), Caruso (0-1, 0-1). Ne: Zhao, Virginio. All. Brase.

TORTONA: Christon 10 (3-16, 1-2), Harper 5 (1-4, 1-2), Macura 8 (1-5, 1-2), Daum 17 (7-8), Cain 10 (5-7); Candi 9 (2-3, 1-2), Tavernelli (0-2, 0-1), Filloy 10 (2-4, 2-3), Severini 6 (1-2, 1-2), Radosevic 14 (4-5, 2-2). Ne: Mortellaro, Filoni. All. Ramondino.

ARBITRI: Sahin, Quarta, Di Francesco.

NOTE. Da 2: V 15-36, T 22-41. Da 3: V 15-35, T 9-16. Tl: V 13-17, T 10-16. Rimbalzi: V 38 (7 off., Caruso 8), T 44 (10 off, Daum 7). Assist: V 14 (Ross 10), T 31 (Christon 10). Perse: V 11 (Ross 4), T 13 (Macura 3). Recuperate: V 5 (Woldetensae 2), T 6 (Christon, Candi 2). Usc. 5 falli: nessuno.

F. antisportivo: Caruso (15.20). F. tecnico: Macura (17.39), Johnson (23.47). Spettatori: 4.700.