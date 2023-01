La Openjobmetis vuole “vendicare” la partita di andata e attende Brescia con il coltello tra i denti

È la partita del riscatto per l’una o per l’altra. Varese e Brescia si trovano di fronte sul parquet di Masnago nell’anticipo di sabato sera (28 gennaio, ore 19,30) e arrivano all’appuntamento portandosi appresso una certa rabbia per la sconfitta nel turno precedente. La Openjobmetis KO a Trento ha tanti rimpianti a partire dai 13 tiri liberi lasciati sul ferro, la Germani ha addirittura regalato due punti a Treviso sbagliando l’ultima rimessa e facendosi superare a fil di sirena da Iroegbu davanti al pubblico amico. E portando a quota tre la striscia negativa.

Insomma, nessuno regalerà niente sul parquet e in questo senso i biancorossi si sono già scottati all’andata quando si fecero rimontare un notevole gruzzolo di punti per poi perdere 88-83 sotto i colpi di un eccellente John Petrucelli. L’italo-americano però non sarà della partita perché da tempo è alle prese con un infortunio (frattura da stess al piede) che ha complicato i piani di coach Magro e il cammino della Leonessa. Senza la miglior alternativa in attacco a Della Valle (16,9 punti di media, quasi il 35% da 3) i biancoazzurri hanno dovuto affrontare parecchi alti e bassi, si sono qualificati per il rotto della cuffia alla Coppa Italia e stanno procedendo senza infamia e senza lode in Eurocup (5 vinte, 7 perse).

Guai però a pensare a una Germani in disarmo: Brescia ha ugualmente a disposizione un certo talento, hanno dato ordine in regia con Nikolic e assegnato maggiori responsabilità a Massinburg dopo l’infortunio a Caupain. Sotto canestro inoltre possono contare su chili, centimetri ed esperienza tra i vari Odiase, Cobbins, Burns, Akele e soprattutto Gabriel, un 4-5 capace di colpire anche dall’arco e spesso molto utile alla causa. Senza dimenticare l’eterno David Moss, all’ennesima puntata della sua battaglia contro i tifosi di Varese che non gli perdonano il passato senese-milanese ma neppure il presente bresciano. Probabile che l’americano venga messo a guardia di Ross, per provare ad arginare con la prima linea l’esuberanza del play varesino; a parti invertite invece dovrebbe essere Brown a ingaggiare un duello interessante con Della Valle.

Brase ha potuto gestire una settimana ordinaria sul parquet di Masnago: la squadra si è allenata al completo e anche il ginocchio di Reyes – per altro il migliore al rientro sia con Napoli sia a Trento – non ha dato particolari preoccupazioni al di là della logica attenzione verso una articolazione infortunata di recente. Dalla sua, la OJM avrà di nuovo la grande spinta del pubblico visto che per l’ennesima volta le prevendite galoppano verso il tutto esaurito.

DE NICOLAO: “VOGLIAMO RIFARCI SUBITO” – Scottati dalla più brutta prova stagionale, a Trento, anche i giocatori di Brase sanno di dover dare un segnale contro Brescia. «Settimana scorsa abbiamo commesso tanti errori che potevamo evitare anche se loro sono stati bravi a imporre un gioco fisico a cui non abbiamo trovato la contromossa» spiega alla vigilia della partita Giovanni De Nicolao.

«Vogliamo rifarci immediatamente contro Brescia, squadra che ha punti nelle mani e talento: hanno un gruppo valido di italiani a partire da Della Valle e Akele, fondamentale a rimbalzo, con a fianco un nucleo straniero con giocatori molto fisici. Una squadra profonda contro cui servirà un approccio di massima concentrazione: dovremo provare a imporre il nostro ritmo limitando al massimo le sbavature difensive. La Germani non è nel miglior momento ma anche noi veniamo da un KO e ci ricordiamo della gara di andata. Vincerà chi avrà più “fame”».

