La Pallacanestro Varese “corre” verso le Final Eight insieme a tutti i suoi tifosi

Si chiama “Run with Us” l’iniziativa varata dalla Pallacanestro Varese per accompagnare la squadra biancorossa verso le Final Eight di Coppa Italia in programma a Torino tra il 15 e il 19 febbraio.

Un’idea che coinvolgerà in modo attivo anche i tifosi della Openjobmetis grazie alla particolare formula prescelta. Nei prossimi giorni infatti gli undici giocatori della squadra di Matt Brase percorreranno di corsa (uno per volta) alcuni dei luoghi più famosi di Varese. La società di volta in volta comunicherà luogo e ora della “sgambata” in modo che i tifosi possano affiancare gli atleti biancorossi, ognuno per qualche metro.

Tutte le corse verranno quindi filmate e inserite in un video che sarà presentato in anteprima al palasporti di Masnago nel pre-partita di Openjobmetis-Milano, domenica 12 febbraio, l’ultimo appuntamento prima della Coppa Italia.

L’iniziativa prenderà il via nei prossimi giorni (gli appuntamenti con i giocatori saranno tra il pomeriggio e l’ora di cena) e si concluderà venerdì 10 febbraio. Quel giorno i tifosi saranno invitati all’allenamento della squadra e parteciperanno al classico “urlo” («1… 2… 3… Varese!») che viene effettuato dai giocatori al centro del campo al termine di ogni seduta. Anche l’urlo collettivo sarà quindi parte del video prodotto per accompagnare la squadra a Torino.

“Run with Us” infine sarà il motto che caratterizzerà tutta la comunicazione del club e campeggerà anche sulle magliette celebrative delle Final Eight, messe in vendita tramite i canali del trust di tifosi “Il basket siamo noi”.