La piaga del bullismo e come combatterla. Appuntamento a Busto Arsizio con Agire in Comune

Insieme all’Università Meier, al Sindacato degli Avvocati e all’amministrazione di Busto Arsizio hanno organizzato per sabato 4 febbraio un incontro dedicato al tema

Il bullismo è una piaga sociale, una ferita aperta per vittime e carnefici, un fenomeno drammaticamente in aumento, anche a causa della diffusione capillare dei sociale network. Come prevenirlo e combatterlo?

Se lo chiedono le associazioni Agire in Comune, l’Università Meier, il Sindacato degli Avvocati e l’amministrazione di Busto Arsizio che hanno organizzato per sabato 4 febbraio, alle ore 11, presso la Sala delle Feste del Museo del Tessile un incontro dedicato al tema.

Assieme ad Andrea Tomasini che farà il coordinatore della tavola rotonda, sul palco ci saranno Wally Bonafè, presidente del Movimento Artistico Spirale di Luce, Dea D’Aprile, Rettore dell’Università MEIER, Fabio Roia, Giudice e Presidente vicario del Tribunale di Milano, Giorgio Gregorio Grasso, storico e critico dell’arte.

Interverranno anche Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio, e Daniela Cinzia Cerana, assessore ai Giovani del Comune di Busto Arsizio.

Subito dopo verrà inaugurata una mostra pittorica a cura del Movimento Artistico Spirale di Luce visitabile fino all’11 febbraio, sempre presso la Sala delle Feste del Museo del Tessile.