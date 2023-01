La Pro Loco di Bardello chiude e scrive ai cittadini: “Grazie a tutti. Insieme abbiamo fatto quadra”

Il Comune di Bardello non esiste più. Dal primo gennaio c’è la nuova realtà territoriale di Bardello con Malgesso e Bregano nata dalla fusione dei tre enti locali. Il cambiamento porta a concludere anche tutte le esperienze associative che erano nate attorno alle singole amministrazioni. A Bardello è la Pro Loco che si congeda dai cittadini e da quanti, negli anni, si sono avvicinati e sono stati coinvolti nelle iniziative proposte.

Riportiamo la lettera di commiato del Consiglio della Pro Loco di Bardello:

Carissimi CONCITTADINI, SOCI e COLLABORATORI

Apriamo questa lettera con i dovuti ringraziamenti di cuore a TUTTI voi per averci seguito, anche da fuori Comune, per aver apprezzato i nostri programmi, le nostre proposte e il nostro lavoro, che in questi anni abbiamo voluto e dovuto diversificare, cercando sempre di cogliere le esigenze di tutti.

Per questo Vi ringraziamo per la presenza massiccia in tutte le manifestazioni, una presenza tanto imprevedibile quanto gratificante.

Vi ringraziamo per i tanti sorrisi, ma anche per le critiche, perché sono state giuste e coerenti e ci hanno aiutato a crescere e fare meglio.

Grazie all’Amministrazione Comunale che, malgrado diverse incomprensioni, ha appoggiato quasi tutte le nostre attività e con la quale abbiamo sempre collaborato quando ci è stato richiesto.

Grazie soprattutto anche per la presenza e l’aiuto di tante Associazioni del territorio che hanno collaborato durante le manifestazioni a conferma che si è potuto fare squadra quando l’obiettivo “COMUNE” è il bene del Paese.

Grazie infine ai soci e collaboratori che con tanto entusiasmo, passione e sacrificio si sono prodigati per la riuscita di tutte le manifestazioni. Grazie per la loro disponibilità sincera e gratuita, per la voglia di fare e fare bene per la propria comunità. Grazie per aver dedicato tante ore del vostro personalissimo tempo a favore del paese.

Ci siamo riscoperti un grande gruppo di “amici”, supportati da tanti commercianti, dalle aziende presenti sul nostro territorio e dai collaboratori che hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto nel nostro impegno, perché hanno condiviso con noi l’appartenenza al nostro Paese e il desiderio di metterla in mostra.

Insieme abbiamo fatto squadra e i risultati sono stati lusinghieri.

È stata una lunga e sofferta decisione quella di “chiudere” la nostra attività durata moltissimi anni, ma, con la nascita del nuovo Comune di “Bardello con Malgesso e Bregano” mantenere due distinte Proloco presenti sul territorio sarebbe venuto meno lo scopo delle associazioni che è quello di UNIRE, di fare COMUNITA’, da questo nasce la decisione comune, frutto del confronto con la Proloco di Malgesso, di creare la nuova “PRO-LOCO dell’UNIONE”.

E adesso dopo un giusto momento di pausa, vi salutiamo calorosamente e vi diamo l’appuntamento con la nuova PRO-LOCO dell’UNIONE.