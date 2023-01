La Pro Patria resiste alla capolista Feralpi. Secondo pareggio consecutivo a reti bianche

La Pro Patria inaugura il 2023 così come aveva finito l’anno precedente, con un pareggio a reti bianche. Nella seconda giornata del girone di andata in scena nel pomeriggio di domenica 8 gennaio allo Speroni di Busto Arsizio i tigrotti hanno infatti fermato la capolista Feralpisalò, non riuscendo a replicare l’ottimo risultato visto di settembre, quando i biancoblu si imposero di misura, ma strappando comunque un pareggio prezioso per la classifica.

Galleria fotografica Le foto di Pro Patria – Feralpisalo 4 di 15

Lo 0 a 0 vale infatti il settimo risultato utile consecutivo, che lascia la Pro Patria in piena zona playoff, sempre nel limbo che la vede a -6 dalla utopistica vetta e a +6 dai più spaventosi playout.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

LA CLASSIFICA

FERALPISALÒ 39, Pordenone 39; Vicenza 38, Lecco 35, Pro Sesto 35; Renate 34; AURORA PRO PATRIA 33; Novara 31; Arzignano 29; Padova 28; Albinoleffe 27, Pro Vercelli 27; Juventus Next Gen 26; Pergolettese 25; Sangiuliano 24, Mantova 24; Virtus Verona 23; Trento 20; Piacenza 19; Triestina 15

RIVIVI IL MATCH AZIONE PER AZIONE