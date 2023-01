La società Edumaax è la nuova proprietaria di Villa Porro Pirelli di Induno Olona

Si è chiusa ufficialmente la lunga vicenda di Villa Porro Pirelli, la bella villa d’epoca di Induno Olona da anni al centro di un procedimento di esecuzione immobiliare (escussione di ipoteca) iniziato alcuni anni fa.

Il 30 dicembre 2022 il Tribunale di Varese ha emesso il decreto di trasferimento di Villa Pirelli ad Edumaax Spa, la società che aveva acquisito il credito ipotecario da BNL. L’informazione è stata notificata al Comune il 17 gennaio. Fatti salvi gli ultimi adempimenti di tipo legale, il procedimento di trasferimento della proprietà del compendio di Villa Pirelli può quindi dirsi concluso.

«I passaggi che intraprenderemo come Amministrazione comunale riguardano anzitutto una comunicazione al Revisore del Comune e alla Corte dei Conti – dice il sindaco di Induno Olona Marco Cavallin – Ai Consiglieri comunali è stata data notizia del decreto di trasferimento in data odierna e il tema verrà portato a breve in discussione».

La villa, che era formalmente ancora di proprietà del Comune ma al centro di un procedimento di esecuzione immobiliare (escussione di ipoteca) iniziato alcuni anni fa, passa dunque di mano, ma il sindaco si augura che ci sia ancora lo spazio per un utilizzo, anche minimo, da parte dell’Amministrazione comunale: «Una volta conclusi definitivamente i passaggi legali, auspichiamo si possa aprire un confronto con la nuova proprietà per comprendere le intenzioni sull’utilizzo di Villa Pirelli e le possibilità di mantenimento degli spazi pubblici che la caratterizzano, così come si è fatto in questi ultimi anni, collaborando con le Società che hanno gestito il compendio».

Il trasferimento della proprietà dal Comune a Edumaax mette la parola fine a una vicenda che aveva preso il via nei primi anni 2000, quando fu costituita Accademia Srl, una società a maggioranza del Comune di Induno Olona con la partecipazione nel capitale di un socio privato (Ask) per la ristrutturazione del complesso immobiliare e – una volta terminata – la gestione dello stesso con la destinazione ricettiva era la creazione di un’attività post-laurea, una Accademia Nazionale Studi Superiori con l’ambizione di far divenire Induno Olona la Erice del nord, come si disse allora, un polo culturale e motore di interesse turistico per il paese. Un progetto mai decollato.

Tra conteziosi, tentati accordi e rischi di fallimento la vicenda di Villa Porro Pirelli ha avuto un primo epilogo nel gennaio 2022, quando la villa è stata pignorata messa all’asta per sei milioni e 230mila euro. Asta andata deserta e senza gradi speranze di una vendita dell’importante complesso al giudice fallimentare non è rimasto che accettare la richiesta dei Edumaax Spa di assegnazione della proprietà, dopo aver acquisito da Bnl il credito ipotecario.