La società Navigazione dei Laghi migliora l’accoglienza dei passeggeri con disabilità

Formazione, accessi garantiti, informazione chiara e inclusiva. La Gestione Governativa Navigazione dei Laghi, che gestisce i traghetti sui principali bacini lombardi tra cui il Maggiore, ha presentato a Villa Recalcati a Varese un’iniziativa che apre all’inclusione di tutti i passeggeri, anche di quelli con disabilità motorie, funzionali o intellettive.

Alla presenza del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e del sottosegretario del Cipe Alessandro Morelli, presenti anche il Prefetto Salvatore Pasquariello e gli alti vertici delle forze dell’ordine, il direttore governativo della società Donato Liguori ha spiegato le attività adottate per riconoscere il diritto all’accessibilità universale.

La società di navigazione ha innovato migliorando la fruibilità delle rampe, ha introdotto una nuova segnalatica e, soprattutto, sistemi di ancoraggio per le carrozzine in particolare modo sui catamarani.Ha investito nella formazione del proprio personale in modo da rispondere con immediatezza alle esigenze di chi è portatore di disabilità.

Il sottosegretario al Cipe ha sottolineato il valore di un’iniziativa fondamentale per garantire i diritti di tutti i passeggeri, primo requisito per un turismo che sia davvero fruibile. Morello ha parlato di sensibilità in relazione anche ai turisti che arrivano dall’estero e che possono trovare le facilitazioni per godere dei nostri territori, con un occhio di riguardo alla prossima grande sfida che è Cortina 2026, dove il Lago di Garda avrà un ruolo baricentrico tra le due sedi di Cortina e Bormio.

Apprezzamento è stato espresso anche dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli che ha più volte ribadito il diritto all’accessibilità universale e ha ringraziato il Ministero dei Trasporti per aver avviato una riflessione seria su un argomento da tempo trascurato.

Tra i temi ricordati, sia dal sottosegretario sia dal direttore della società di navigazione, quello dei livelli dei bacini che, ultimamente, crea numerose criticità. L’anno scorso il lago Maggiore ha impposto delle riduzioni al servizio: « È un tema che va affrontato individuando risposte strutturate per far fronte a un argomento che è storico. Non possiamo affidarci alla danza della pioggia» ha commentato il direttore Liguori.