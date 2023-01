La tripletta di Mazzacane trascina i Mastini alle Final Four “casalinghe” di Coppa Italia

Venti minuti contratti, con un filo di timore. Poi i Mastini hanno spiegato le ali e si sono guadagnati con merito e autorevolezza la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia, quelle che si disputeranno proprio a Varese nel prossimo fine settimana tra sabato 21 e domenica 22 gennaio.

5-1 il punteggio inflitto dai gialloneri nella gara di ritorno al Bressanone, che ha retto per un periodo prima di arrendersi a un Varese obiettivamente più forte e trascinato da uno dei suoi veterani, Michael Mazzacane. Il “dottore”, diventato grande proprio sulla pista di via Albani, ha messo a segno una tripletta ed è stato il principale attore di una recita che con il passare dei minuti si è tinta di giallonero.

Che i quarti di finale potessero essere una trappola era chiaro: per informazioni chiedere al Pergine, fatto fuori con un pareggio casalingo dal Valdifiemme con rete decisiva a meno di 2′ dalla fine. Le “Linci”, vere e proprie bestie nere dei Mastini in questa stagione, alle Final Four non ci saranno. Passano invece il Caldaro e l’Appiano con i Lucci spaventati dal Como (0-1 per i lariani) prima di dettare legge sul ghiaccio di casa.

LA PARTITA

I Mastini, quindi, sono partiti un po’ contratti contro un Bressanone attento in fase difensiva e pronto a pungere in velocità una volta recuperato il disco. I primi 20′ sono così trascorsi con un certo equilibrio tra due squadre anche attente a non concedere l’uomo in più per non esporsi troppo.

Bene, ma al Varese serviva una rete per respirare e impostare la partita a proprio favore: a rompere gli indugi ci ha pensato Marcello Borghi bravo a finalizzare un contropiede impostato da Piroso. Poi è arrivato il momento di Michael Mazzacane: dopo uno scampato pericolo per i gialloneri in doppia inferiorità, il numero 22 si è letteralmente scatenato. Al rientro in pista ha siglato il 2-0 a 4 contro 5, poi – nel giro di 20″ – è andato a segno altre due volte prima ribadendo in rete una respinta del portiere e poi puntando lo stesso Rederlechner e aggirandolo per depositare il disco del 4-0.

Nella terza frazione ci ha pensato quindi Drolet a portare a 5 le reti dei Mastini mentre sull’ultima superiorità Purdeller ha tolto l’imbattibilità della serata a Perla, comunque ancora molto affidabile.

ADESSO VIENE IL BELLO

Mercoledì le Final Four saranno ufficialmente presentate in Camera di Commercio e nel contempo saranno date – le troverete su VareseNews – tutte le indicazioni relative a orari, date, eventi di contorno e prevendite dei biglietti. I Mastini sanno di avere una grande occasione da sfruttare sulla pista amica dell’Acinque Ice Arena, ma nel contempo sono consci di trovare di fronte tre avversarie di valore. La voglia, però, di riaprire la bacheca per un trofeo ufficiale, a 27 anni dalla Confederation Cup (tutt’ora l’unica coppa internazionale dell’hockey italiano…) è davvero grande. Si comincia sabato contro l’Appiano.