La Uyba pronta a dare battaglia contro le Pantere “pigliatutto” di Conegliano

Quasi archiviato in maniera positiva il secondo turno di Cev Cup, domenica 15 gennaio alle ore 17, torna la Serie A1 per le ragazze della E-work Busto Arsizio che saranno impegnate nella difficile trasferta al Pala Verde di Villorba (Treviso), per la sfida contro la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Le biancorosse dovranno scendere in campo da subito con la massima determinazione per non lasciare spazio alle pantere di coach Santarelli, che anche in questa stagione stanno dimostrando di essere la squadra da battere, nonostante qualche piccolo inciampo a inizio campionato. Proprio in quel periodo, a Busto, le Farfalle andarono vicine all’impresa costringendo le venete al quinto set, poi deciso da una grande Haak.

La vittoria alla ripresa del campionato contro Firenze e quella in CEV, già accennata, contro le slovene del Maribor hanno risollevato il morale in casa Uyba: da parte delle giocatrici biancorosse c’è tutta la determinazione necessaria a ribaltare le sorti di una stagione partita con troppe difficoltà. Ora Busto si è ripresa la zona playoff – è ottava – ma dovrà “blindare” la posizione se non contro l’Imoco, nei prossimi turni. Ma ovviamente arrivassero punti dal Veneto, sarebbe tutto di guadagnato.

Coach Musso avrà a disposizione tutte le sue giocatrici e dovrebbe schierare da subito la formazione titolare composta dalla regista Lloyd in diagonale con Montibeller; al centro Olivotto e Zakchaiou, in attacco Degradi e Omoruyi; Zannoni libero. Dall’altra parte della rete coach Santarelli dovrebbe schierare il sestetto composto dalla regista Wolosz (ex biancorossa) in diagonale con Haaak; al centro la coppia formata da Fahr e Squarcini, in attacco Plummer e Gennari (tre anni a Busto, anche da capitana) e a difendere il campo il libero Monica De Gennaro.

La determinazione delle farfalle si esprime nelle parole del libero biancorosso Giorgia Zannoni: «Sappiamo della difficoltà dell’impegno, ma come all’andata dovremo scendere in campo senza paura e rischiare tutto, giocando in maniera aggressiva dal primo minuto e cercando di divertirci. Quella volta ce l’eravamo giocata e vogliamo farlo anche a Treviso».

Prosecco Doc Imoco Conegliano-E-Work Busto Arsizio Conegliano: 1 Carraro, 2 Plummer, 3 Robinson-Cook, 4 Squarcini, 5 De Kruijf, 6 Gennari, 8 Gray, 9 Lubian, 10 De Gennaro (L), 11 Haak, 12 Pericati (L), 14 Wolosz, 19 Fahr. All. Santarelli.

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Degradi, 3 Lloyd. 5 Monza, 7 Rosamaria, 8 Lualdi, 10 Stigrot, 12 Colombo, 13 Olivotto, 15 Omoruyi, 16 Zakchaiou, 17 Bressan (L). All. Musso.

Programma (2a di ritorno)

Reale Mutua Fenera Chieri-Cuneo Granda S. Bernardo (sabato 14, ore 19.00); Igor Gorgonzola Novara-Wash4green Pinerolo (sabato 14, ore 19.30); Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Cbf Balducci Hr Macerata (Sabato 14, ore 20.30, Rai Sport+); Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci; Prosecco Doc Imoco Conegliano-E-Work Busto Arsizio; Il Bisonte Firenze-Volley Bergamo 1991; Vero Volley Milano-Trasportipesanti Casalmaggiore (domenica 15, ore 18.30)

Classifica: Conegliano 38 (13 – 1); Scandicci 35 (11 – 3); Milano 34 (12 – 2); Novara 31 (11 – 3); Chieri 29 (10 – 4); Casalmaggiore 23 (7 – 7); Bergamo 20 (6 – 8); BUSTO ARSIZIO 18 (6 – 8); Vallefoglia 17 (6 – 8); Cuneo 16 (6 – 8); Firenze 14 (4 – 10); Perugia 7 (2 – 12); Pinerolo (2 – 12), Macerata 6 (2 – 12).