La vera storia di Fortunello in scena al Castellani di Azzate per le famiglie

Ingresso gratuito per lo spettacolo di e con Marina De Juli in scena domenica 8 gennaio alle ore 16 adatto ai bambini dai 5 anni in su

Il periodo delle Feste ad Azzate si chiude con un invito a Teatro rivolto a tutte le famiglie per lo spettacolo “La vera storia di Fortunello” in scena domenica 8 gennaio alle ore 16 al Cinema teatro Castellani di via Acquadro 32. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale e l’ingresso è per tutti gratuito.

“La vera storia di Fortunello” è la storia di un gatto di pura razza meticcia… nessuno lo guarderebbe se non per il fatto che sta seduto al tavolo di un ristorante o passeggia per il parco con dieci metri di guinzaglio rosso. È il gatto di Doris, un’attrice che ogni giorno cerca tra mille peripezie di fare il lavoro più bello del mondo: il teatro!

E Fortunello sta sempre con lei, diventa un vero guitto che tutti i giorni viaggia per ore per spostarsi di paese in paese, cambia albergo, sta in teatro, spia dalle “quinte” e quando può sale sul palco e tra una storia e l’altra, racconta com’è la vita di un attore di teatro.

Lo spettacolo di e con Marina De Juli (produzione associazione Verba Manent) è consigliato per un pubblico di famiglie con i bambini dai 5 anni in su.

L’animazione del pupazzo è di Lorella Bottegal, Dina Rebeschi fonica.