L’Agnesino di Somma Lombardo a Paolo Cova per il suo impegno nell’accoglienza die profughi ucraini

La commissione per l’assegnazione dell’Agnesino, composta dal Sindaco Stefano Bellaria, dall’Assessore alla Cultura, Donata Valenti, dal Presidente del Consiglio Comunale, Gerardo Locurcio, dal Parroco Don Basilio Mascetti e dal Presidente Pro Loco Somma Lombardo Fabio Guatta Cescone, si è riunita nella mattina di mercoledì 11 gennaio 2023 per la decisione sull’assegnazione del massimo riconoscimento cittadino di Somma Lombardo.

Il premio, giunto alla XXXVII edizione, sarà ufficialmente consegnato in occasione della festa della Patrona Sant’Agnese al “Cittadino Benemerito che si sia distinto a favore della comunità in opere di carattere culturale, sociale, sportivo, nella salvaguardia del territorio, della storia, delle tradizioni e della cultura locale al di fuori della normale attività lavorativa in forma del tutto volontaristica, tali da attribuire lustro alla città.”

Il nome su cui la commissione si è trovata d’accordo all’unanimità per il 2023 è quello di Paolo Cova, sommese, 58 anni, un lungo passato negli Scout, manager attivo da oltre 30 anni nell’ambito della cooperazione sociale, grande appassionato di sport e natura.

La consegna avverrà sabato 21 gennaio alle 17.30 sul sagrato della Basilica con la cerimonia di consegna dell’Agnesino e accensione cilostar e passera.

Il Sindaco Stefano Bellaria e l’Assessore alla Cultura Donata Valenti hanno espresso il loro ringraziamento verso Paolo Cova per l’impegno profuso nella campagna di accoglienza e sostegno ai profughi ucraini. Paolo Cova si è distinto per aver sollecitato, coordinato e organizzato, in forma del tutto volontaria, in molte occasioni interventi a Somma e in tutta la provincia oltre a numerosi viaggi sul suolo Ucraino e Polacco, spendendosi attivamente per il recupero e la messa in sicurezza dei profughi, anche in prima persona accogliendo a braccia aperte nella propria casa, una famiglia ucraina.

