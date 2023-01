L’annuncio di Giorgetti: “Da febbraio il prezzo del gas potrebbe scendere del 40%”

«Non voglio dire cose che poi non si verificheranno, ma credo che da inizio febbraio le nuove tariffe saranno il 40% in meno rispetto alle ultime». Lo ha annunciato il ministro all’Economia, Giancarlo Giorgetti, sabato durante un evento a Milano della Lega.

Un’anticipazione determinata da tanti fattori -il prezzo di mercato che scende, le riserve ancora molto alte e l’inverno mite- che portano Giorgetti ad essere «moderatamente ottimista».

Tra l’altro il governo è anche al lavoro per un nuovo sistema del calcolo del prezzo che potrebbe diventare operativo da aprile.

«Dovrebbe cambiare il sistema tale per cui noi garantiamo gli stessi prezzi politici fino ad una percentuale di consumo ancorato ai valori del 2020 e quello in più è legato ai prezzi di mercato». Un sistema «molto complicato a cui stiamo lavorando» pensato per «indurre chi risparmia e ha un comportamento virtuoso a non avere aumenti».