L’Anpi e il Comune di Varese ricordano il partigiano Carletto Ferrari nella sua Bizzozero

Come ogni anno Varese ricorda Carletto Ferrari, tenente degli alpini e partigiano, ucciso dai fascisti nel gennaio 1945. La commemorazione che si svolgerà il prossimo 15 gennaio è promossa dal Comune di Varese e dalla Sezione cittadina dell’ANPI “Claudio Macchi”.

Così spiega il perchè dell’iniziativa il presidente Rocco Cordì: «Intendiamo riaffermare il valore della Resistenza e del sacrificio compiuto per conquistare libertà, democrazia, pace, giustizia sociale. Valori fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, mai compiutamente attuati e spesso rimessi in discussione. Ecco perchè ricordare non è solo un esercizio di memoria, ma un impegno solenne per agire nella realtà odierna e impedire che tentazioni autoritarie possano riprendere corpo. Per impedire che le chiusure nazionalistiche e la volontà di dominio dell’uno sull’altro possano generare nuove catastrofi, come accadde nella seconda guerra mondiale».

Alla cerimonia prenderanno parte anche il sindaco Davide Galimberti e l’educatrice teatrale Clarissa Pari che dichiara: «La storia di Carletto Ferrari per alcuni può essere considerata noiosa e ripetitiva o una storia etichettata a “quelli del bella ciao”, invece è la storia di chi ha fatto si che nascesse la Repubblica e la Costituzione. E’ storia di esempi e lezioni di vita importanti, utile anche a comprendere come quella storia tragica possa ripetersi nei nostri giorni, magari con altri nomi e modalità: oggi non si chiama più nazifascismo, ma disumanizzazione del potere e della vita. E noi educatori e genitori, se abbiamo un po’ di amore per le vite future siamo i primi responsabili nell’ educare alla consapevolezza del male e alla non banalità del bene».

IL PROGRAMMA

ore 10.00 Cimitero di Bizzozero, cappella della famiglia Ferrari.

Intervengono:

il sindaco di Varese Davide Galimberti

il presidente Sezione Anpi di Varese Rocco Cordì

l’educatrice teatrale Clarissa Pari

Ore 11,15 chiesa parrocchiale dei Santi Martiri Evasio e Stefano Santa mesa celebrata dal parroco di Bizzozero don Marco Casale