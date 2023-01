L’Appiano fa visita ai Mastini: test di fuoco con un pensiero alla Coppa Italia

Non c’è sosta per i Mastini Varese e per le altre squadre di IHL: a gennaio si gioca sui due fronti con gli impegni di campionato che lasciano spazio a quelli di coppa e viceversa. La squadra di Claude Deveze in settimana ha viaggiato sino a Bressanone dove ha dominato l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia; in attesa del retour match però è di nuovo tempo di pensare al Master Round dove i gialloneri hanno il piacevole ruolo di capolista.

Sabato 14 alle 18,30, Vanetti e compagni torneranno a sfidare l’Appiano che nel frattempo hanno battuto 7-3 il Dobbiaco in coppa e che – pur con qualche intoppo lungo il percorso – hanno sino a qui percorso un cammino molto buono considerando la giovane età di gran parte della rosa dei Pirates. Il Varese però ha già dimostrato di conoscere le qualità dei gialloblu altoatesini e in questa stagione vanta due vittorie (a zero) ai danni della squadra di coach Niko Marttila, la seconda delle quali è arrivata a ridosso di Natale, il 22 dicembre (foto in alto Sport&More/Mastini) in un match equilibrato, ricordato soprattutto per una rete capolavoro di Desauteles.

Ogni gara però è diversa dall’altra e quindi in casa Mastini è necessaria la massima cautela contro una avversaria che ha nel bravo finlandese Raisanen e nell’italo-canadese Buono i due uomini più in vista (31 e 26 punti nella prima fase di campionato). Drolet e soci sanno che un successo potrebbe consolidare ulteriormente il primato in classifica ma anche “allenare” al meglio la squadra in vista delle Final Four di Coppa Italia del prossimo weekend. Come noto semifinali e finale saranno disputate alla Acinque Ice Arena e in settimana saranno presentate le varie iniziative collaterali alla presenza della “coccarda” in città. Certo, prima – martedì 17 – il Varese dovrà affrontare ancora il Bressanone per essere sicuro della partecipazione, ma la strada sembra spianata.

Il match tra Varese e Appiano sarà diretto dai signori Lottaroli e Volcan assistiti da Grisenti e Zen. I botteghini saranno aperti dalle ore 17 (ingresso dalle 17,30) e in via Albani si prevede un nuovo pienone (che sia esaurito o meno, onestamente, poco importa). Diretta su Radio Village per chi non potrà partecipare di persona.