L’articolo del giornale di Tenerife che celebra la Grande Ignis Varese

La Coppa Intercontinentale di basket, organizzata dalla FIBA, è una competizione dal sapore antico visto che un tempo era uno degli appuntamenti cardine del panorama internazionale. Il trofeo è stato rispolverato una decina di anni fa e oggi mette di fronte le squadre che hanno vinto la massima competizione organizzata dalla FIBA in ogni continente (nel caso dell’Europa è la FIBA Champions League che è considerata di livello inferiore all’Eurolega).

Nel 2023 la Intercontinentale sarà disputata tra il 10 e il 12 febbraio al Pabellon Insular “Santiago Martin” di Tenerife: in lizza ci sono i padroni di casa del Lenovo Tenerife, gli americani Rio Grande Valley Vipers (club affiliato agli Houston Rockets, già allenati dall’attuale coach della Openjobmetis Matt Brase), i brasiliani del São Paulo e i tunisini del Monastir in rappresentanza dell’Africa.

Non è un caso quindi che i media delle Canarie siano impegnati nel promuovere la manifestazione e in questo contesto merita una segnalazione un articolo pubblicato dal Diario de Avisos, giornale per l’appunto di Tenerife, firmato da Jose Antonio Felipe. L’articolo ripercorre l’epopea della Grande Ignis, ovvero della Pallacanestro Varese che soprattutto negli anni Settanta divenne la più forte squadra europea di basket, un primato “certificato” dai tanti trionfi internazionali ottenuti dai gialloblu. (foto in alto: la Ignis 1970)

La Ignis vinse tre volte anche la Coppa Intercontinentale nel 1966, nel 1970 e nel 1973 (negli ultimi due casi completando un clamoroso “Grande Slam” con scudetto, Coppa Italia e Coppa dei Campioni…) e oggi è nel “mirino” proprio del Canarias Tenerife. Gli spagnoli infatti hanno vinto due volte il trofeo da quando è stato ripristinato dalla FIBA, nel 2017 e nel 2020, e sognano di ripetersi a febbraio organizzando in casa le finali.

“La Copa Intercontinental de Tenerife puede igualar al CB Canarias con el mítico Varese” è il titolo del pezzo di Felipe nel quale si legge anche:

«El mítico Ignis – una marca de electrodomésticos -, Varese, aquel de los Rusconi, Meneghin, Bisson o Nikolic, brillante entrenador, asombró a Europa poniendo a la ciudad del norte de Italia en el mapa europeo»

[«La mitica Ignis – una marca di elettrodomestici – Varese, con Rusconi, Meneghin, Bisson o il brillante allenatore Nikolic (citato anche per le sue simpatie comuniste, e per questo inizialmente inviso a Giovanni Borghi ndr) stupì l’Europa mettendo la città del Nord Italia sulla mappa del [basket] europeo»].

Nello scritto si fa inoltre riferimento agli Akron Goodyear Bigfoots, la squadra americana che più di tutte ha caratterizzato l’Intercontinentale (a cui non hanno mai preso parte le franchigie NBA). Akron per altro è il luogo di nascita di LeBron James e Stephen Curry: proprio la creazione dei Cleveland Cavaliers fece perdere di importanza i Bigfoots che nacquero come squadra aziendale della Goodyear e conquistarono per tre volte l’Intercontinentale. Cinque invece i successi del Real Madrid, il club più vincente nella competizione.