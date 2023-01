L’autrice di “Stelle di Panno” incontra studenti e genitori per il Giorno della Memoria

La storia dell’amicizia tra due bambine a Milano è al centro di “Stelle di panno” il romanzo per bambini e ragazzi con cui la scrittrice Ilaria Mattioni racconta ai giovanissimi della persecuzione degli ebrei e della shoah durante il fascismo in Italia. Graie a un sodalizio che si rinnova anno dopo anno con la libreria itinerante Fabiolandia, la scrittrice torna ad incontrare gli studenti del Varesotto in occasione del Giorno della memoria, per non dimenticare e soprattutto per capire quanto sia importante oggi imparare a ragionare ciascuno con la propria testa.

Grazie a Fabiolandia e alla collaborazione dell’Associazione genitori di Malnate e del Dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Iqbal Masih, nella mattinata di giovedì 26 gennaio Ilaria Mattioni incontrerà gli studenti delle classi 4^ e 5^ delle tre scuole primarie di Malnate per raccontare loro, anche con l’aiuto di immagini e vignette dell’epoca, la terribile ingiustizia delle Leggi Razziali e di come il regime abbia cercato di manipolare anche i bambini, con giocattoli, fumetti, e quaderni studiati per proporre una moda, un modo di pensare, di rappresentare o leggere la realtà.

«Per questo è importante che i bambini imparino da subito a ragionare con la propria testa, senza lasciarsi condizionare dalla massa o dai messaggi di questo o quell’influencer, dalla moda o dai rigurgiti di razzismo, purtroppo sempre attuali – spiega l’autrice – Viviamo in un mondo molto diverso da quello di 80 o 100 anni fa, ma è comunque un mondo pieno di dettami cui molti cedono o da cui si fanno trascinare».

Sempre giovedì 26 gennaio, a partire dalle ore 14, Ilaria Mattioni sarà ospite del Panificio dei fratelli Passalacqua di Malnate (in via Leonardo da Vinci 1) per un caffè con l’autrice “dalla Lori”, aperto ai genitori e a tutti i cittadini che vorranno partecipare (già da qualche giorno la panetteria espone tra gli scaffali alcune copie del libro “Stelle di Panno”).

L’indomani, venerdì 27 febbraio, Ilaria Mattioni sarà invece ospite dell’Educandato di Roggiano, a Brissago Valtravaglia, dove incontrerà i ragazzi della scuola secondaria di primo grado guidati dalla preside, suor Andreina.

«Ho sempre proposto con entusiasmo delle iniziative nelle scuole per il Giorno della Memoria, perché lo ritengo parte della missione della mia piccola libreria itinerante Fabiolandia che è quella di portare i libri e la cultura sotto casa, ovunque ci sia un bambino – racconta Fabiola Argenta, ringraziando Ilaria Mattioni per la disponibilità e la grande professionalità – Sono felice di poter tornare a farlo quest’anno dopo il difficile periodo del Covid e sono doppiamente emozionata per essere riuscita a farlo a Malnate, la mia città, e all’Educandato di Roggiano, scuola cui sono legata da splendidi ricordi d’infanzia».