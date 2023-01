I lavoratori della Suominen di Mozzate proseguono lo sciopero fino al 2 febbraio

L’assemblea dei lavoratori della è svolta un’assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici davanti ai cancelli della Suominen di Mozzate. In risposta alla proposta aziendale di far lavorare solo alcuni operai, favorendo cosi il carico e l’uscita di quattro camion al giorno in cambio di una retribuzione giornaliera equivalente della paga base, data la scadenza della cassa integrazione ordinaria, l’ultimo giorno di Cigo è il 22 gennaio, l’assemblea ha votato all’unanimità di rigettare la proposta e proseguire lo sciopero e il presidio davanti ai cancelli fino al 2 febbraio.

Quella è infatti la data ufficiale concordata tra le parti nella quale l’azienda è chiamata a rispondere circa le richieste dei lavoratori tramite le organizzazioni sindacali, ovvero il ritiro degli annunciati licenziamenti e l’apertura di un tavolo di confronto che tenda a salvaguardare i posti di lavoro. I lavoratori lanciano un appello partecipativo e solidaristico nei confronti di tutti per mettere in campo le iniziative utili a difendere e preservare il diritto al lavoro.