Lavori alla rete fognaria a Casciago, via Manzoni a senso unico alternato

Lavori alla rete fognaria a Casciago. Il cantiere richiesto da Le Reti, società che gestisce i servizi di acqua e gas, è partito il 9 gennaio e durerà per tre mesi circa, fino al 24 marzo.

Interessata la via Manzoni, strada che collega Casciago a Morosolo. I mezzi di cantiere sono stati posizionati e così anche i cartelli: saranno effettuati lavori di posa tubazioni per la rete idrica e conseguente ripristino, con i lavori affidati ala ditta S.A.I.M.P di Tradate. Sulla via verrà istituito il senso unico alternato fino all’ultimazione dei lavori stessi.