Lavori in autostrada, chiusure notturne in Tangenziale Nord e Raccordo Fiera di Milano

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 21:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in entrata verso Rho. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Baranzate.

Sul Raccordo Fiera di Milano R37, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 gennaio, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Rho ed è diretto verso Milano e Varese.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A52 Tangenziale nord, invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate e immettersi sulla A8 verso Milano o Varese.