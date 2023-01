Lavori a Largo Flaiano, il Pd chiede alla Regione la Pedemontana gratis

«La Pedemontana sia gratis». Questa è la richiesta targata Partito Democratico di Varese. A fare la proposta sono il candidato al consiglio regionale Luca Carignola e il consigliere Alessandro Pepe, che ha presentato una mozione in consiglio comunale. «La chiusura dell’autostrada – spiega Luca Carignola candidato in Regione Lombardia – e i lavori in Largo Flaiano daranno finalmente alla città un nuovo ingresso moderno. Questo intervento atteso da decenni – porterà benefici, ma anche disagi legati al traffico».

«L’amministrazione sta facendo la sua parte – attacca Carignola – con l’apertura del nuovo svincolo autostradale in accesso alla città. Chiediamo a Regione Lombardia di fare la sua parte. Rendere gratuito il tratto di Pedemontana all’uscita di Gazzada è un’ulteriore soluzione per ridurre il traffico in ingresso in città».

«Ho presentato questa mozione – conclude il consigliere PD Alessandro Pepe – con l’auspicio che il varesino Attilio Fontana possa intervenire concretamente dimostrando di avere a cuore la città di Varese».