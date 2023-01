Lavori in stazione a Gallarate, cambia la circolazione dei treni da Milano per Varese e Luino

Lavori in stazione a Gallarate, come spiega Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), per il potenziamento infrastrutturale in Lombardia.

Per consentire gli interventi la circolazione ferroviaria sarà interrotta nel fine settimana del 14 e 15 gennaio 2023 sulla linea Milano-Varese/Luino nella stazione di Gallarate; durante l’interruzione saranno effettuati dei lavori di adeguamento del modulo a 750 metri dei binari per il traffico merci.

Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è consultabile nelle stazioni, sul sito e sull’App di Trenord.

LINEE S5 VARESE – MILANO – TREVIGLIO, MILANO – VARESE – PORTO CERESIO, MILANO – GALLARATE – LUINO, S30 GALLARATE

– LUINO – CADENAZZO/BELLINZONA, S50 MALPENSA – BELLINZONA/BIASCA/AIROLO

Modifiche alla circolazione dei treni:

Dalle ore 22:15 di sabato 14 e per tutta la giornata di domenica 15 gennaio, per lavori di potenziamento infrastrutturale a Gallarate i seguenti treni subiscono le seguenti variazioni:

I treni RE della relazione Milano P.Garibaldi – Busto Arsizio – Varese – Porto Ceresio sono cancellati tra le stazioni di Busto Arsizio e Albizzate dove è stato instituito un servizio di autobus sostitutivi. Nella tratta Albizzate – Varese/Porto Ceresio i treni modificano la numerazione ed effettuano anche le fermate straordinarie di Castronno e Gazzada Schianno M.

I treni della relazione S5 Treviglio – Milano – Gallarate – Varese sono cancellati tra Busto Arsizio e Gallarate/Albizzate/Varese e sostituiti con bus.

I treni della relazione S50 Malpensa – Bellinzona – Biasca/Airolo sono cancellati tra Malpensa aeroporto e Varese e sostituiti con bus con fermata intermedia solo a Gallarate.

I treni R della relazione Milano Porta Garibaldi/Gallarate – Luino ed S30 della relazione Gallarate – Luino Cadenazzo/Bellinzona sono cancellati tra Busto Arsizio/Gallarate e Ternate e sostituiti con bus.

I bus fermano nei piazzali antistanti le stazioni, eccetto: Busto Arsizio FS (Piazzale Volontari Libertà), Cavaria-Oggiona (Incrocio via Ronchetti/via Stazione, Cavaria con Premozzo), Albizzate-Solbiate Arno (Incrocio via Mazzini/via Matteotti, Albizzate), Castronno (Via Roma 28), Gazzada Schianno M. (Piazza San Bernardino), Besnate (per Luino linea Luino-Gallarate-MI: Via Roma 1b; per Luino linea S30: Via Libertà, angolo via Roma; per Milano: Via Libertà, angolo via Roma), Mornago Cimbro (incrocio via Mazzini/via stazione), Malpensa (Terminal 1).

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.

Maggiori informazioni sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.