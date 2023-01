Lavori sul ponte dello Strona, chiude la strada che da Somma va a Golasecca e Coarezza

Chiude per lavori, per un mese e mezzo, la strada che collega Somma Lombardo a Golasecca e alla frazione sommerse di Coarezza. L’interruzione, disposta dall’ente Provincia proprietaria della strada, è resa necessaria da lavori di manutenzione straordinaria del ponte posto sul torrente Strona.

La sospensione temporanea per veicoli e pedoni riguarderà il tratto tra l’incrocio con la Statale 336 (strada per Varallo Pombia) e la progressiva Km 0+270, l’incrocio con la via Ducale poco più avanti, sempre in Comune di Somma Lombardo (dove si trova il nucleo di case riconoscibile per l’insegna di una ottico).

L’ordinanza prevede la chiusura a partire da lunedì 23 gennaio 2023 fino a giovedì 9 marzo 2023.

A partire da lunedì 16 gennaio 2023 inizieranno i primi lavori di verifica e verrà istituito un senso unico alternato; da lunedì 23 gennaio 2023 e per 45 giorni successivi tale tratto di strada sarà chiuso alla circolazione.