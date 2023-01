“Il lavoro crea il futuro”. Fp Cgil Lombardia a congresso il 17 e 18 gennaio a Varese

Dopo le assemblee nei luoghi di lavoro e i 14 congressi delle categorie territoriali della Funzione Pubblica, martedì 17 e mercoledì 18 gennaio prossimi si terrà, nell’ambito del XIX Congresso nazionale della CGIL, il XII Congresso della Fp Cgil Lombardia (al Palace Grand Hotel di Varese, in via Luciano Manara 11, dalle ore 9 alle 18.30).

La Funzione Pubblica Cgil rappresenta le lavoratrici e i lavoratori delle Funzioni Locali, di Federcasa e Federculture, delle Funzioni Centrali (Agenzie Fiscali, Enti pubblici non economici, Ministeri), dell’Igiene ambientale (pubblica e privata), della Sanità (pubblica e privata), medici inclusi, del Socio Sanitario Assistenziale Educativo Privato, del Corpo di Polizia Penitenziaria e dei Vigili del Fuoco. Le iscritte e iscritti in Lombardia sono oltre 47.500.

Questo Congresso si inscrive in una fase complessa e pesante, segnata dalle ripercussioni della guerra di aggressione all’Ucraina, il Covid che circola sempre, e un intrecciarsi di crisi diverse, da quella ambientale e sanitaria a quella economica e sociale.

Per una categoria come quella della Fp, che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici, nel settore pubblico e nel settore privato, e insieme opera per la qualità e tutela dei diritti di cittadinanza, centrale diventa discutere e confrontarsi su come rafforzare il valore sociale del lavoro e dei servizi pubblici. E se, da un lato, occorre sempre più difendere il perimetro pubblico e contrastare privatizzazioni ed esternalizzazioni, dall’altro occorre sempre più ampliare e rafforzare le tutele anche di chi lavora nella catena degli appalti e subappalti e che, a parità di mansioni di chi opera nel pubblico, deve avere stessi diritti e stessi salari. Un modo, questo, anche per disincentivare, appunto, la cessione di servizi pubblici a terzi, visto che è sul costo del lavoro che più spesso si taglia.

Fondamentale, in questa cornice, è la difesa del servizio sanitario pubblico e universale. E questo Congresso sarà l’occasione per presentare, il 17 gennaio, dalle ore 14.30, anche con conferenza stampa , la ricerca, “Il lavoro privato nella sanità pubblica lombarda: le tessere mancanti di un puzzle da ricomporre”, che la Fp Cgil Lombardia ha commissionato al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova e che è stata realizzata dalla Professoressa Maria Stella Righettini e dalla Dottoressa Monica Ibba (si allega una scheda di presentazione).

Al Congresso lombardo seguiranno, dal 14 al 17 febbraio 2023, a Cervia, quello della Fp Cgil nazionale, e dal 15 al 18 marzo, a Rimini, quello conclusivo della Cgil nazionale.