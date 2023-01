Le bestie di satana, gli elicotteri di Leonardo e l’olio di sant’Imerio nel podcast del 24 gennaio

Le notizie del podcast di martedì 24 gennaio

Allo stabilimento Leonardo di Vergiate martedì 24 gennaio è stato consegnato il primo Aw 169 Foc alla Guardia di Finanza. Il velivolo n nasce dall’esigenza di coniugare il pattugliamento dell’alto mare con quella di volare sul territorio a tutela degli interessi economico finanziari dello Stato, in particolare per contrastare il contrabbando. È stato consegnato nella versione ad atterraggio con i “pattini che sono più efficaci per gli atterraggi fuori campo a supporto per esempio del soccorso alpino. Alla cerimonia di consegna che si è tenuta nell’hangar dello stabilimentoerano presenti il generale Mariano La Malfa, sottocapo di Stato maggiore della Guardia di Finanza, e il managing director Leonardo Elicotteri, Gian Piero Cutillo che ha parlato di innovazione e futuro sentiamolo

Il 24 gennaio è una data che resterà indelebile nella memoria di chi vive in provincia di Varese, ma non solo. Quel giorno del 2004 è stato l’inizio della vicenda tristemente nota con il nome di “Bestie di Satana”: nello chalet di Golasecca venne trovato il cadavere di Mariangela Pezzotta, seppellito in una buca da Andrea Volpe ed Elisabetta Ballarin. Fu proprio il ritrovamento delle macchine guidate da loro due in prossimità della diga di Panperduto a Somma Lombardo a far partire un’indagine durata mesi e conclusasi con pene severe per gli appartenenti a quel gruppo.

VareseNews per l’occasione ha realizzato diversi lavori, articoli che ricostruiscono il caso, interviste ai protagonisti della vicenda, dal pm Tiziano Masini a Michele Tollis, padre di Fabio, con Chiara Marino prima vittima delle Bestie di Satana. E ancora il racconto dei cronisti che hanno seguito l’inchiesta e il processo, un video che ripercorre i luoghi del terrore e un podcast con l’intervista a Michele Tollis. Trovate tutto su VareseNews.it e sulle pagine social del giornale

Si è tenuta nella sede del Comune di Luino l’assemblea condominiali dei residenti di Creva, sfollati a causa della frana che ha coinvolto il crostone roccioso sovrastante. I residenti, che sono fuori casa da 5 gennaio scorso, sono preoccupati per il futuro. I lavori di messa in sicurezza avviati dal Comune non sono sufficienti a garantire la sicurezza. Solo l’intervento della Regione a cui il sindaco Bianchi si è appellato potrà essere risolutivo. La soluzione è molto complessa anche perchè l’area appartiene a tre soggetti privati.

Fiamme nella notte a Concagno, frazione del comune di Solbiate con Cagno che si trova in provincia di Como ma a pochi chilometri da Malnate. Un incendio si è sprigionato in una azienda, la Comet, che produce nastri adesivi in seguito all’esplosione di un macchinario. L’incendio si è sviluppato poco prima delle 4 martedì 24 gennaio . Dal macchinario infatti il fuoco si è esteso a un silos posto nelle vicinanze; per fortuna nessuna persona è stata coinvolta e non ci sono feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti con 15 mezzi.

Torna la festa di Sant’Imerio a Varese i prossimi 4 e 5 febbraio, e riprenderà in tutte le sue forme. Il programma di eventi comprende la benedizione dell’olio di Sant’Imerio, che viene prodotto dagli ulivi di Bosto e dalla cui vendita, si sosterranno un centro di recupero giovani vicino a Varese e un progetto in India a sostegno delle ragazze che hanno subito violenza. ci sarà anche la santa messa solenne con l’accensione del globo, una mostra di disegni su “Il tuo parco degli ulivi”, uno spettacolo su Sant’Imerio e San Gemolo, e un pranzo comunitario

