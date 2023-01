Le celebrazioni per sant’Antonio a Varese cominciano da un concerto

Si terrà alla chiesa di S. Antonio alla Motta il concerto per sant’Antonio, che apre le celebrazioni per la festa di sant’Antonio Abate, che culminano nel falò. L’appuntamento è per domenica 15 gennaio alle 17

Si terrà alla chiesa di S. Antonio alla Motta il concerto per sant’Antonio, che apre le celebrazioni per la festa di sant’Antonio Abate, che culminano nel falò. L’appuntamento è per domenica 15 gennaio alle 17: il Coro da Camera di Torino, diretto dal maestro Dario Tabbia

Il concerto è organizzato dai Monelli della Motta con la comunità pastorale sant’Antonio abate di Varese e in partenariato con il comune di Varese. L’ingresso è libero.

IL CORO DA CAMERA DI TORINO

Il Coro da camera di Torino nasce nel 2008 su iniziativa del suo direttore Dario Tabbia, con l’obiettivo di formare uno strumento di valorizzazione del repertorio polifonico meno conosciuto.

Ha tenuto concerti all’interno di importanti festival musicali fra i quali MiTo Settembre Musica e Unione Musicale di Torino, Piemonte in Musica, Musici di Santa Pelagia, Teatro Bibiena di Mantova, Festival della Via Francigena, Ruvo Coro festival con un repertorio che spazia dal Rinascimento al XX secolo.

E’ stato invitato ai Festival Internazionali di Sassari, Cagliari e Porto Torres e al Concerto di Gala 2011 dell’Associazione Cori Piemontesi. Nel 2011 al Concorso Nazionale di Quartiano ha vinto il primo premio nella categoria programma monografico e tre premi speciali, nel 2012 ha vinto il primo premio e il premio speciale Feniarco al Concorso Nazionale di Arezzo.

Nel 2015 è stato scelto come coro laboratorio per il I° Concorso Internazionale organizzato da Europa Cantat per giovani direttori tenutosi a Torino e ha effettuato una tournèe in Olanda riscuotendo un grande successo anche da parte della critica musicale. Nel 2017 è finalista al Grand Prix del prestigioso Concorso Internazionale di Maribor dove gli viene assegnato un premio speciale. Nel 2019 al Concorso nazionale di Vittorio Veneto vince tre primi premi, due premi speciali e il Gran Premio “Efrem Casagrande”. Nel 2021 viene invitato dalla Fondazione Toscanini per l’inaugurazione dell’omonimo festival con l’esecuzione di opere di Licinio Refice. Nel 2021 e 2022 è stato invitato come coro laboratorio per il Concorso Internazionale per Direttori di Coro “Fosco Corti” a Torino.

IL PROGRAMMA DEL CONCERTO

William Harris – Bring us, O Lord (1883-1973)

Bernardino Zanetti – O salutaris hostia (1961)

Healey Willan – How they so softly rest (1880-1968)

Don MacDonald – Pacem (1966)

Henry Purcell – Hear my prayer, O Lord (1659-1695)

James MacMillan – Miserere (1959)

Gustav Holst – Nunc dimittis (1874-1934)

Owain Park Beati quorum via (1993)

Renè Clausen – Prayer (1953)

Arvo Part – Magnificat (1935)

Hymn to the Mother of God – John Tavener (1944-2013)