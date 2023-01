Le code per i cantieri, l’influenza, l’Openjobmetis in coppa Italia e il priore di Dumenza nel podcast del 9 gennaio

Dopo la pausa natalizia, torna il podcast quotidiano di Varesenews. Ecco le notizie di lunedì 9 gennaio 2023:

La coda post vacanze natalizie intorno a via Gasparotto a Varese era attesa con rassegnazione e puntualmente è arrivata a causa del cantiere per la realizzazione della rotonda di largo Flaiano. Questo cantiere rivoluzionerà l’entrata da sud nel capoluogo, ma al momento sta causando diversi disagi. In particolare, per agevolare il cantiere è stato chiuso il tratto finale dell’autostrada A8, dallo svincolo in via Gasparotto fino all’incrocio di largo Flaiano. Questa chiusura, insieme al rientro dalle feste natalizie e alla riapertura delle scuole, ha creato code nella temuta via Gasparotto e anche sulla SP1 del lago verso Buguggiate e all’uscita dell’autostrada a Gazzada Schianno. Per evitare queste code, il comandante dei vigili di Varese, Claudio Vegetti, ha proposto un percorso alternativo che passa da via Orrigoni, strada di congiunzione tra la SP1 e la rotonda di Casbeno. Vegetti ha anche inviato i vigili nella zona per cercare di agevolare il traffico. La chiusura dell’autostrada durerà fino a fine cantiere, previsto per fine 2023.”

L’epidemia influenzale sta diminuendo e sembra essere in via di conclusione. Era iniziata a inizio dicembre, in anticipo rispetto agli anni passati, e ora sta diminuendo. Inoltre, a livello nazionale, c’è stato un calo di sindromi simil-influenzali durante il periodo tra il 26 dicembre e l’1 gennaio. L’incidenza è stata pari a 12,2 casi per mille assistiti nella 52ª settimana (13,7 nella settimana precedente). Il calo si è visto in tutte le fasce di età, tranne che negli anziani in cui c’è stato un lieve aumento. I bambini sotto i cinque anni sono stati più colpiti, con un’incidenza pari a 34,6 casi per mille assistiti (42,2 nella settimana precedente). In Lombardia, durante l’ultima settimana del 2022, l’incidenza è ulteriormente diminuita, raggiungendo il tasso dell’11,45 per mille e collocando la regione nella fascia “arancione” (che prevede un’incidenza inferiore ai 14,37 casi ogni 1000 assistiti). Tuttavia, l’incidenza rimane elevata nella fascia dei bambini di età compresa tra 0 e 4 anni (34,38 per mille) e nella fascia dei minori di età compresa tra 5 e 14 anni (10,89 per mille). Nelle fasce di età adulta e degli over 60, l’incidenza è rispettivamente del 10,45 e dell’8 per mille.

Sono due i candidati in corsa per la Presidenza della Provincia di Varese: si tratta di Marco Magrini, sindaco di Masciago Primo e Consigliere Provinciale, e Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio e presidente provinciale in carica. La votazione avverrà domenica 29 gennaio 2023 e sarà aperta ai sindaci e ai consiglieri comunali della Provincia di Varese. Il sistema di voto sarà ponderato in base alla popolazione di ogni comune e alla relativa fascia elettorale. Nelle prossime settimane, l’Ufficio elettorale dell’ente esaminerà le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Provincia, nonché eventuali integrazioni istruttorie.

A distanza di quattro anni dall’ultima volta, la Pallacanestro Varese tornerà a disputare le Final Eight di Coppa Italia, primo obiettivo centrato della stagione biancorossa. La vittoria 90-104 ottenuta a Brindisi ha garantito alla Openjobmetis uno dei primi otto posti al termine del girone di andata e la conseguente qualificazione al torneo in programma a Torino tra il 15 e il 19 febbraio. In caso di successo nel prossimo turno su Napoli, Varese si classificherà tra il quarto e il sesto posto assicurandosi un quarto di finale per lo meno equilibrato. Se invece la partita con i partenopei andasse male, Ferrero e compagni terminerebbero il girone d’andata tra il sesto e l’ottavo posto trovando subito una delle teste di serie nel primo turno della Coppa Italia. La Final Eight si disputerà al PalaAlpitour, conosciuto anche come PalaIsozaki, costruito per le olimpiadi del 2006: per dimensioni e costruzione è probabilmente l’arena più moderna d’Italia. Ultimamente ha ospitato anche le ATP Finals di tennis e l’Eurovision Song Contest del 2022. Sui nostri canali Spreaker e Spotify è a disposizione anche il podcast con le pagelle di Varese-Brindisi.

Papa Francesco ha nominato Abate Territoriale dell’Abbazia di Montecassino il monaco benedettino Dom Antonio Luca Fallica, Priore uscente del Monastero della Santissima Trinità a Dumenza in provincia di Varese. Fallica è nato il 27 luglio 1959 a Ripatransone in Italia. Ha vissuto i primi anni della sua vita ad Ascoli Piceno e si è trasferito ad Ancona alla fine del 1971. Si è formato nell’Azione Cattolica e ha studiato giurisprudenza. Nel 1989, insieme ad altri monaci, ha fondato la Comunità monastica della Santissima Trinità a Dumenza, dove ha emesso la sua professione monastica solenne nel 1996. Nel 2010 è stato eletto Priore della comunità, ruolo che ha ricoperto per 12 anni fino al 2 dicembre 2022. Adesso, come Abate Territoriale dell’Abbazia di Montecassino, sarà responsabile della guida spirituale e amministrativa dei monaci benedettini dell’Abbazia.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker, Spotify