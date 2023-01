Le poesie ricamate di Arianna Niero in mostra alla Biblioteca di Tradate

La Biblioteca Frera di Tradate ospita fino al 6 febbraio “Poesie d’Amore su Tela”, una mostra insolita e affascinante firmata da Arianna Niero, poetessa tessile, fiber artist e punk vittoriana, come lei stessa si definisce nella presentazione della mostra.

Nata proprio a Tradate Arianna Niero da oltre venticinque anni si occupa di comunicazione, scrittura e creatività e nel 2013 ha dato vita al progetto “Poesie d’Amore su Tela”, cominciando a ricamare le sue poesie su tessuti rigorosamente usati, in lino e cotone: federe, teli da bagno, stracci da cucina, camicie da notte, lenzuola, sottovesti, abiti da sposa… ovunque con ago e filo possa “incidere” i suoi versi.

Nel 2021 ha creato “Emozioni tra le righe”, un laboratorio di poesia anticonvenzionale, il cui numero zero, grazie all’intuizione di Frate Carlo Cavallari e al sostegno della Fondazione Cariplo, è stato dedicato agli ospiti e ai volontari del Centro Sant’Antonio di Milano.

«In questo 2023 le poesie ricamate escono da Milano – dove sono nate e cresciute – e si fanno un giro alla scoperta di nuova luce e altri punti di vista – spiega Arianna – Il filo d’Arianna non si ferma più all’uscita del labirinto, ma si svolge, serpeggia e si snoda, alla ricerca di luoghi sconosciuti – stati di agitazione, trame ingarbugliate, abbagli e distrazioni – in cui nuovamente perdersi e ancora ritrovarsi».

Dopo l’esposizione a Tradate la mostra-installazione sarà ospitata in altri luoghi della provincia. Alcuni appuntamenti saranno impreziositi dalla performance poetica “Versi tersi”, dove Arianna Niero sarà accompagnata da “I Poeticanti”, ovvero Roberta Turconi, attrice e cantante, e Paolo Provasi, cantante e musicista. Arianna stenderà i suoi panni ricamati su una corda da bucato, mentre I Poeticanti suonando reciteranno i testi delle poesie esposte.

A Tradate la mostra sarà visitabile fino al 6 febbraio negli orari di apertura della Biblioteca Frera.

Martedì 14 febbraio si potrà visitare a Laveno Mombello alla Biblioteca Antonia Pozzi.

Martedì 21 marzo la mostra sarà allestita al Comune di Gavirate e sarà accompagnata dalla performance poetica “Versi tersi”

Giovedì 20 aprile la mostra si sposta a Corbetta, in provincia di Milano, per la manifestazione “Poeti in biblioteca”, dove sarà accompagnata da “I Poeticanti”.

Infine in maggio mostra e performance saranno a Leggiuno, in una data ancora da definire.

Per restare informati sulle mostre e i laboratori potete seguirla su Instagram: Arianna_Niero