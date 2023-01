Le scuole di via Tommaseo a Gallarate ritrovano smalto grazie ai genitori

La scuola media di via Tommaseo a Cedrate ritrova smalto, con le aule ridipinte dai genitori, organizzati dall’associazione GeDeA (genitori De Amicis, l’istituto in cui rientrano le medie).

Il Comune ha messo il materiale per l’intervento, dodici genitori – tra papà e mamme – si sono messi al lavoro per dare colore alle aule usate da ragazzi e ragazze, sia al piano superiore sia a quello superiore. «Abbiamo finito con un giorno in anticipo, visto che sono arrivate altre mamme che hanno completato le pulizie» ci racconta Elena Adamo.

Papà e mamme si sono messi al lavoro negli ultimi giorni dell’anno dopo Natale e poi hanno appunto completato il’intervento tra lunedì e martedì di questa prima settimana del 2023.

Quest’ultimo lavoro è solo uno degli interventi svolti a favore della scuola dalla GeDeA, presieduta da Cinzia Spanò: «Ci attiviamo sulla base di richieste specifiche. Lo scorso anno ad esempio abbiamo lavorato sulla scala, ridipingendo i muri che poi hanno fatto da base per il murale sulla legalità realizzato dai ragazzi su proposta dell’insegnante di arte». Un altro intervento “fisico”, sulla struttura, è stata la posa degli zoccolini interni, sempre con materiale fornito dal Comune.

A sostegno delle lezioni di musica per tutti

L’opera svolta dalla GeDeA però non si esaurisce solo negli interventi sull’edificio scolastico : «Quest’anno abbiamo procurato anche le tastiere che erano state chieste dal professore di musica, per aiutare i ragazzi meno abbienti: ne abbiamo acquistate quattro, ne mancano ancora ma stiamo lavorando con la scuola per capire quale sono le esigenze».

Gli altri lavori previsti

Tornando all’edificio scolastico, i genitori spiegano che il prossimo passo sarà l’imbiancatura dei corridoi, «un intervento che si può pensare per la fine dell’anno». E poi si pensa anche di dare una mano per l’acquisto degli armadietti per la sala professori, un’altra esigenza emersa nel tempo.

Va ricordato poi che i genitori GeDeA assicurano anche la chiusura della strada negli orari di entrata a scuola al mattino, gestendo in autonomia le transenne per la chiusura della via (ovviamente autorizzata dal Comune).