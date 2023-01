“Le Vie dei Venti” apre il 2023 con un film documentario sulla pantera delle nevi

Sabato 21 gennaio alle 21 in Sala Montanari l’associazione propone il film documentario “La Pantera delle Nevi” presentato in anteprima al Festival di Cannes 2021 e al Trento Film Festival 2022. Ingresso gratuito

Dopo la sosta natalizia l’associazione Le Vie dei Venti, riparte con un evento davvero speciale.

Sabato 21 gennaio alle 21 sempre in Sala Montanari a Varese, sarà proiettato il film documentario “La Pantera delle Nevi” (anno 2021-Wanted Cinema) di Marie Amiguet e Vincent Munier.

Presentato in anteprima al Festival di Cannes nel 2021 e in seguito al Trento Film Festival 2022, il film si è aggiudicato la vittoria come miglior documentario ai Premi César 2022.

Su un altopiano tibetano, tra valli inesplorate e impervie vallate si trova uno degli ultimi santuari del mondo selvaggio dove vive una fauna rara e sconosciuta. Vincent Munier, uno dei fotografi di fauna selvatica più famosi al mondo, accompagna l’avventuriero romanziere Sylvain Tesson (Nella foresta della Siberia) nella sua ultima missione. Per diverse settimane, i due esploreranno quelle valli alla ricerca di animali unici e cercheranno di avvistare il leopardo delle nevi, uno dei più rari e difficili felini da avvicinare.

Nel bel mezzo degli altipiani del Tibet, Tesson arriva a chiedersi se davvero ogni cosa su questo pianeta sia stata creata per essere vista dall’uomo o se, in questo come in altri casi, l’essere umano potesse fare a meno di guardare e, peggio ancora, intervenire, compromettendo la maestosità di questo posto, che rischia di andare distrutto per sempre.

Saranno anche proposte video interviste ai registi e al doppiatore Paolo Cognetti, famoso scrittore e viaggiatore, realizzate in occasione delle anteprime speciali del film a Roma e a Milano nell’ottobre del 2022.

Ingresso libero

